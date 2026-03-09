Ragazza inseguita in auto e speronata sulla 195: intervengono i carabinieri 

Non sono ancora chiari i contorni di quanto accaduto ieri pomeriggio lungo la statale 195, poco dopo il ponte della Scaffa. Una Smart con a bordo una ragazza, stando alle poche indiscrezioni trapelate, sarebbe stata inseguita ad alta velocità da una Mercedes e, con ogni probabilità, anche da un altro veicolo, prima di essere costretta a fermarsi nel rettilineo poco oltre lo svincolo di Sa Illetta.

Sempre secondo quanto filtrato, ma non c’è ancora conferma sull’accaduto, sembra che la ragazza stesse andando a casa del padre quando è iniziato l’inseguimento da parte di un uomo che, appena usciti dalla città, avrebbe speronato la Smart per costringerla a fermare la corsa. A quel punto sarebbe sceso con un oggetto contundente e avrebbe rotto il finestrino, afferrando la giovane e costringendola a scendere dall’auto. Non è ancora chiaro se l’abbia presa di forza o minacciata, né se la giovane sia stata colpita con un pugno. Sta di fatto che sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari e un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi alla donna, trovata in stato di forte agitazione.

A questo punto la situazione diventa ancora più fumosa: i militari raccolgono le testimonianze della donna e poi anche del presunto aggressore. Identificati i protagonisti gli investigatori si trasferiscono in caserma per approfondire la ricostruzione attraverso i riscontri alle testimonianze.

Non è ancora chiaro se all’origine del litigio e della presunta aggressione ci siano un motivo passionale o di natura economica. Le verifiche sono proseguite per tutta la sera e non è ancora chiaro se al termine degli accertamenti sarà inviata una relazione all’autorità giudiziaria o se, al contrario, saranno presi altri provvedimenti dal sostituto procuratore Mario Leo, pubblico ministero di turno.

Sino a tarda sera tutto era ancora poco chiaro e fumoso. I carabinieri erano chiusi nel più stretto riserbo investigativo perché stavano cercando di capire quale sia stata la ragione dell’inseguimento conclusosi con la presunta aggressione.

Nelle prossime ore, quando i contorni dell’accaduto saranno più chiari, allora si comprenderà se ci si trovi davanti ad un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio o con querela di parte, oltre a comprendere quale possa essere stato il movente della presunta aggressione. (fr.pi.)

