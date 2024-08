Ragazza disabile dona la sua sedia job alla Wind academy 

È una sedia speciale che permetterà a chi ha problemi motori di raggiungere la spiaggia in modo confortevole e agevole, accompagnati anche dal proprio cane. Da pochi giorni la Wind academy Sardinia, con sede a Torregrande nel tratto del litorale in cui si trova la spiaggia per gli amici a quattro zampe, ha a disposizione una sedia job. Si tratta di un regalo da parte di Chiara Erbì, una ragazza di 27 anni in sedia a rotelle da quando ne aveva 12 a causa di una distrofia muscolare sopraggiunta dopo un intervento eseguito per stabilizzare la colonna vertebrale. La giovane di santa Giusta spiega: «Purtroppo per me la sedia era diventata troppo bassa - racconta Chiara Erbì, biologa - Non potevo più utilizzarla, così anziché venderla o buttarla, ho deciso di donarla alla Wind academy sardinia guidata tra gli altri da Daniele Concas che anni fa mi aiutò a muovere le gambe». Chiara ci tiene a sottolineare che «la Wind academy è una realtà sempre attenta ai disabili, con validi maestri delle discipline sportive da praticare in acqua. Sono contenta che la mia sedia potrà dare l'opportunità a chi ha problemi motori di arrivare fino alla riva del mare. Non fa bene solo ricevere ma anche regalare sorrisi e opportunità». ( s.p. )

