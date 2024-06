Ragazza cade per una buca: ricoverata 

Era pronta ad attraversare la strada col semaforo verde in via Brigata Sassari, all’incrocio con via Cagliari, quando è inciampata in una buca che si trova proprio davanti al marciapiede.

Se l’è vista brutta ieri mattina una ragazza che stava passeggiando tranquillamente nella zona. Sul posto è arrivata subito l’ambulanza, che dopo le prime cure prestate sul posto, ha portato la giovane all’ospedale. Le sue conduzioni non sembravano gravi ma c’era il rischio che potesse essersi procurata una frattura.Non è la prima volta che qualcuno inciampa nella buca che si trova proprio a ridosso dell’attraversamento per fortuna senza riportare guai seri. Nonostante molte strade siano state riasfaltate a nuovo, sono ancora tanti i pericoli per i pedoni tra voragini, chiusi dell’acqua senza copertura e pozzetti senza griglie. E sono sempre tante le denunce e le richieste di risarcimento danni che arrivano negli uffici comunali.

