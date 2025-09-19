Ragazza allontanata dalla zona “rossa” si denuda per protesta 

Prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine in piazza del Carmine da mercoledì “zona rossa”. Dopo le identificazioni e allontanamenti effettuati dagli agenti della Polizia, nella notte tra giovedì e ieri sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia e della stazione di Stampace a presidiare l’area. Quattro cittadini stranieri, tutti con precedenti, sono stati segnalati e fatti andar via dalla piazza. Più complicato l’intervento per gestire una 36enne della Gallura: ha reagito ai militari per evitare l’identificazione e dopo essere stata accompagnata in caserma, e invitata a non ritornare nella “zona rossa” è stata nuovamente rintracciata in piazza del Carmine. Per la donna sono scattate due denunce.

Questo il bilancio del servizio straordinario dei carabinieri, sotto il coordinamento del comando provinciale, come concordato nell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I quattro cittadini stranieri allontanati sono tre uomini e una donna, tra i 24 e i 36 anni, originari del Pakistan, del Ghana, della Guinea e del Kenya tutti con precedenti: sono stati raggiunti da provvedimenti di allontanamento per comportamenti molesti e potenzialmente pericolosi per la collettività. Non ci sono stati problemi particolari. Mentre la 36enne sarda ha insultato i militari, denundandosi parzialmente, e opponendo resisnteza. Dopo la denuncia per oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e atti osceni, la donna è stata nuovamente sorpresa in piazza del Carmine ed è stata nuovamente denunciata questa volta per inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA