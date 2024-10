Ragazza aggredita sul bus da uno sconosciuto 

Era seduta sull’autobus della linea “M” con la sua bambina quando improvvisamante è stata colpita con un violento pugno in testa. Sono iniziati così 15 minuti da incubo per una ventunenne monserratina che sabato sera intorno alle 22,30 viaggiava su un mezzo del Ctm. Ricevuto il colpo, la donna si è alzata per capire chi fosse stato ma è stata subito raggiunta da alcuni calci nelle costole.

A colpirla è stato uno sconosciuto, in evidente stato di alterazione. L’uomo è stato fermato da alcuni passeggeri e costretto a scendere mentre l’autista, che nel frattempo era ripartito, avvertiva i carabinieri. Ma l’aggressore ha inseguito il bus sino a raggiungerlo al capolinea di via San Gottardo, dove ha trovato i militari della stazione di Monserrato e della Compagnia di Quartu, che lo hanno bloccato e portato in caserma. L’uomo, residente nell’hinterland, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di aggressione e lesioni. La vittima, che ha sporto querela, ha riportato contusioni guaribili in una quindicina di giorni.

L’incubo

«Ero nei posti per i passeggini quando un ragazzo è arrivato alle mie spalle e mi ha dato un pugno molto forte alla testa», ha raccontato la vittima sui social. «Come ho avvertito il colpo mi sono alzata ma lui mi ha presa a calci nelle costole. Dei ragazzi per fortuna sono riusciti a buttarlo giù dal bus ma lui ha iniziato a seguirlo fino alla chiesa di Gottardo. Il conducente ha dovuto chiudere le porte dopo aver fatto scendere dei passeggeri, ma lui ha provato a risalire finché il conducente ha fatto ripartire la vettura. Alla stazione di Gottardo», aggiunge la vittima dell’aggressione, «sono arrivati i carabinieri e lui è tornato. Si nascondeva nei cespugli per arrivare a me. Poi i carabinieri lo hanno portato via. Ringrazio le persone che hanno supportato me e mia figlia chiamando i soccorsi e aiutandomi a farlo allontanare da me.

Per favore ragazzi e ragazze state attenti!», conclude il racconto.

Il Ctm

In una nota, il Ctm stigmatizza «l’increscioso episodio avvenuto a bordo della linea M in direzione Gottardo» e conferma «che il conducente ha seguito le procedure di sicurezza aziendali richiedendo l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. A bordo del mezzo sono presenti telecamere di videosorveglianza, le cui registrazioni sono state messe a disposizione dei carabinieri per supportare le indagini. Ctm condanna con fermezza ogni forma di violenza e ribadisce l’impegno a garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale».

Le indagini sono coordinate dal maggiore Miche Cerri, comandante della Compagnia di Quartu e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, a capo della stazione di Monserrato.

