Ragatzu stupisce: 24 gol in 23 partite, nessuno come lui 

Lo scatto da campione porta l’eterno Mauro Ragatzu a vette quasi impossibili: 24 gol in 23 partite. Mancano 11 gare al termine del campionato ma il trono dei marcatori nel girone A di Promozione ha già un suo padrone definitivo. Nulla cambia in Eccellenza, dove guida sempre Alessio Mulas, mentre nel gruppo B di Promozione ora sono due i giocatori al comando a quota 17: al veterano Domenico Saba si è aggiunto Ezequiel Franchi.

Inarrivabile

L’ultima giornata dei principali campionati dilettantistici ha confermato il livello superiore, rispetto alla media del torneo, del bomber del Monastir capolista del girone sud di Promozione. Ragatzu ha 41 anni ma non perde l’istinto da cecchino sotto porta. Lo ha imparato a sue spese anche il Cus Cagliari, trafitto quattro volte dalla battistrada e per tre dal capocannoniere del torneo. Siderale la distanza del secondo in graduatoria, Marco Boi del Tortolì, che nonostante sia andato a segno nel match vinto 5-1 con l’Arborea al momento è “solo” a 15 gol. Fermi gli immediati inseguitori, avanza di un passo Marco Atzeni proprio dell’Arborea.

Il duo

Il girone nord dello stesso torneo vede in testa la coppia Saba-Franchi con 17 reti. L’attaccante dell’Usinese è rimasto fermo un giro e il collega-rivale dell’Alghero (che a inizio stagione aveva realizzato 10 marcature con la maglia del Siniscola) lo ha raggiunto imprimendo il proprio marchio nel successo sul Fonni. Dietro, seguono con 13 marcature Filippo Littarru dell’Ovodda e, grazie al gol decisivo per la vittoria della sua squadra nel match contro l’Abbasanta, Andrea Piredda della Nuorese. Avanzano Simone Mameli del Tuttavista (a 11) e Dramane Cissè del Coghinas (10).

Stabile

In Eccellenza Mulas del San Teodoro è inarrivabile in cima alla graduatoria con 20 reti. Si avvicinano, si fa per dire, Mattia Caddeo del Ghilarza e Victor Igene del Tempio che agganciano a quota 11 Andrea Sanna della Tharros. Sale a 10 Alessio Virdis del Tempio.

