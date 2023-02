Ragatzu, stella dell’Olbia e della C 

Poche pagine più avanti Alessio Salvato, giovane portiere della Torres, alla domanda su chi l’avesse colpito del campionato di Serie C ha risposto senza pensarci troppo: Daniele Ragatzu. Fotografia precisa di quel che il bomber quartese stella dell’Olbia, 31 anni, rappresenta per un torneo nazionale di questo livello, porta d’accesso ai campionati che contano davvero. Nei quali il fantasista gallurese sarebbe capace di farsi valere come mai ha avuto davvero la possibilità di fare.

Il gol segnato domenica scorsa ad Ancona non è stato sufficiente a regalare i tre punti ai suoi compagni, ma il gesto tecnico (una via di mezzo tra la rovesciata e la sforbiciata) è proprio di un grande giocatore, capace innanzitutto di ipotizzare un tentativo del genere, quindi di coordinarsi come si deve e infine di centrare la porta quando il 90 per cento dei giocatori, in situazioni simili, nel migliore dei casi manca la sfera o la spedisce in tribuna.

«Quando mi dicono che sono cambiato, replico che sono solo migliorato», ha detto Ragatzu all’Unione Sarda poche settimane fa. Tanto migliorato da essere diventato il vero leader dell’Olbia e, forse, uno dei più forti della storia del club. Oltre che dell’attuale Serie C. Salvarsi è d’obbligo, perché un giocatore del genere è un lusso per questa categoria. Figurarsi in Serie D. (an. m.)

