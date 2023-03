Ragatzu punta il Cesena 

Olbia. Quella che si presenterà domani al “Manuzzi” alle 14,30 per affrontare il Cesena terzo della classe sarà un’Olbia versione “Davide contro Golia”. Un’immagine che emerge dalle dichiarazioni rilasciate da Roberto Occhiuzzi ieri, prima della partenza. «Più che bussare alla loro porta, ci presentiamo là e la apriamo: navigano in vetta del torneo, ma per noi in ballo c’è la permanenza nella categoria», ha esordito il tecnico presentando la sfida della 34ª giornata di Serie C.

Ultime cinque gare

«Ci giochiamo tanto in cinque gare, ma per quello che siamo riusciti a creare nel girone di ritorno vedo il fuoco negli occhi dei ragazzi: non siamo sazi e la fame farà la differenza», ha spiegato il tecnico: «I ragazzi devono scendere in campo con le giuste tensioni addosso: dopo la Carrarese ho sentito dire “il pareggio ci sta”, ma non esiste. Era una gara da vincere», ha detto tornando all’1-1 di sabato scorso. «Stiamo facendo parlare di noi per il percorso che abbiamo fatto, ma dobbiamo proseguire su questa strada finché non avremo visto la luce della salvezza matematica. Anche perché a giocarci la categoria siamo in tanti in pochi punti», ha sottolineato l’allenatore dei bianchi, quattordicesimi in classifica con 35 punti, a +2 sui playout.

Diverse assenze

«Da qui alla fine le prestazioni non dovranno mai mancare, poco importa se giochiamo in casa o in trasferta: per noi il fattore campo è diventato importante, si è creata una bella alchimia con la gente, ma ci sono ancora 15 punti a disposizione e dovremo cercare di conquistarne il più possibile». Avversari permettendo. «Abbiamo avuto la possibilità di preparare la gara lungo una settimana completa, concentrandoci dal primo giorno sul discorso tattico: affronteremo il Cesena cercando di indirizzare la gara nel verso giusto opponendo alla forza dell’avversario le nostre qualità, nella consapevolezza che la prestazione dei singoli apporterà valore a quella del gruppo, perché più sufficienze ci saranno tra i giocatori più sarà facile portare a casa il risultato», ha detto Occhiuzzi, che domani dovrà rinunciare a Dessena, squalificato, e a Nanni e Fabbri, impegnati con a Nazionale di San Marino. Assenze pesanti che tuttavia non impensieriscono il tecnico, forte di una rosa ampia e affidabile.