Ragatzu nel finale, la Villacidrese vola 

Villacidrese 1

Castiadas 0

Villacidrese (4-3-3) : Toro, Mattia Pinna, Lussu, Saias, Porcu, Figus (28’ st Pisaneschi), Muscas (28’ Mboup), A. Pittau (12’ st Cirronis), Piras (43’ st Lilliu), Ragatzu, Paulis. In panchina Ghimici, Matteo Pinna, Medda, Podda, S. Pittau. Allenatore Incani.

Castiadas (4-4-2) : Kirby, Taricco, Luciano (33’ st Fadda), Szafran, Jurado, Marci, Murgia (1’ st N. Ridolfi), J. Ridolfi, Porru, Vacca, Miccoli (26’ st Angelucci). In panchina Daga, Bonfigli, Altobelli, Furci, Murru, Cadoni. Allenatore Fenza.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Rete : 44’ st Ragatzu.

Note : ammoniti Toro, Mattia Pinna, A. Pittau, Lussu (V); Szafran, Marci, Murgia, Vacca (C); recupero 1’ pt, 5’ st; angoli 4-1; spettatori 300.

VILLACIDRO Ancora allo scadere. La Villacidrese vince per una rete a zero la seconda partita di fila in casa, terza in campionato. Questa volta a farne le spese è stato un ostico Castiadas che si è difeso con attenzione.

La partita inizia con 8’ minuti di ritardo e la Villacidrese scesa in campo con un completo rosso. Sono i padroni di casa a fare la gara e dopo 5’ un attento Kirby devia in calcio d’angolo un tiro-cross dalla destra di Mattia Pinna diretto in porta. I padroni di casa premono sull’acceleratore e nel giro di due minuti tra l’8 ed il 9’ creano diverse occasioni: Ragatzu di Testa prima ed un doppio Muscas (un diagonale mancino ed una bella percussione centrale) poi, trovano sulla propria strada il reattivo Kirby. Al 21’ gli ospiti, scesi in campo senza il forte difensore centrale argentino Grinbaum fermato dal giudice sportivo per 5 gare, si fanno vivi dalle parti di Toro coi suoi uomini più pericolosi: su un calcio di punizione di Vacca, stacco di Porru e Toro devia sopra la traversa.

La ripresa è più equilibrata rispetto alla prima frazione, anche se al 32’ Paulis lancia in area Piras, stop di petto e splendida semi-rovescita del numero 9 di Villacidro, ma il primo assistente alza la sua bandierina per fuorigioco. Al tramonto della partita la svolta decisiva: azione personale sulla corsia di destra del subentrato Mboup, ex della partita, cross in area, stacco di Ragatzu, Kirby si supera respingendo la palla, ma non può nulla sulla respinta, raccolta e depositata nel sacco dall’attaccante quartese. Stavolta il gol è regolare ed il numero 99 segna una rete pesantissima portando a casa tre punti importanti.

