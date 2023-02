«Ragatzu mi picchiava e minacciava» 

«Vivevo nella paura, ogni giorno. Al mio compagno dava fastidio che io avessi una vita, che avessi la mia vita. E mi minacciava, mi dava dei colpi alla schiena e mi sputava. Mi imponeva di non sollevare gli occhi per guardare le altre persone»: è la ex del calciatore Daniele Ragatzu che parla, davanti al giudice del Tribunale di Tempio, Micol Menconi. Parla a lungo, decisa, senza esitazioni, dei fatti che hanno portato l’ex compagno a processo per maltrattamenti. La donna, poco più di 30 anni, di Ozieri, madre di un bambino in tenerissima età, secondo il pm Gianmarco Vargiu è la vittima di una persecuzione quasi quotidiana, andata avanti per un anno (tra il 2016 e il 2017). Una storia che la giovane donna ha raccontato ieri mattina, nell’udienza chiave del dibattimento, almeno sino a questo momento. Le accuse sono a carico di Ragatzu (31 anni, giocatore dell’Olbia, ma con esperienze ad alti livelli nel Cagliari e con l’Hellas Verona) e sono pesanti. Il calciatore, difeso dall’avvocato Filippo Pirisi, le ha sempre respinte. La presunta vittima, parte civile, è assistita invece dalla penalista Cristina Cherchi.

«Incinta e mi vessava»

Secondo il pm Gianmnarco Vargiu e l’avocatessa Cristina Cherchi, alla base delle presunte vessazioni e dei maltrattamenti prolungati c’era soprattutto la gelosia. La vittima avrebbe tollerato angherie di ogni tipo, sino alla decisione di lasciare il compagno, che non si sarebbe fermato neanche quando la donna aspettava il figlio. La giovane ha detto: «Mi imponeva dei comportamenti, ad esempio non sollevare gli occhi per guardare altre persone, altri uomini. Se lo facevo mi minacciava e mi insultava. Lavoravo come cameriera in un ristorante e non voleva che io servissi i suoi compagni di squadra, mi ha costretta a lasciare il lavoro. Chiedeva continuamente soldi a me e ai miei genitori. E mi minacciava anche dicendo che mi avrebbe mandato gli ultrà del Cagliari sotto casa».

Le incongruenze

Il difensore di Ragatzu, l’avvocato Filippo Pirisi, ha messo in evidenza nel contro esame alcune incongruenze della ricostruzione della presunta vittima. In particolare, nessun medico, nonostante diverse visite specialistiche, ha mai rilevato le conseguenze fisiche e psichiche dei maltrattamenti. Nella prossima udienza, il 23 marzo, saranno sentiti i genitori della donna.