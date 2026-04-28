Ragatzu: «Litigi sì, violenze no» 

«Sono sincero, ho detto la verità. Sono venuto qui per dire al giudice quello che è successo. Non è stato facile, ma ho deciso di farlo perché io dovevo e volevo dire la verità. Ho avvertito il mio avvocato, vado in Tribunale per rispondere a tutte le domande e dirò quello che è stato. Così ho fatto»: Daniele Ragatzu parla davanti al palazzo di giustizia di Tempio, ha appena finito l’esame incrociato (domande di difesa, pm, parte civile e giudice monocratico) sulla vicenda che lo ha portato nelle aule dei tribunali da quasi dieci anni.

Il calciatore (Cagliari, Hellas Verona e ora Olbia) è provato e anche fuori dal Tribunale ripete la stessa cosa che detto alla giudice Federica Lunari: «Io non ho mai aggredito nessuno, non ho mai maltrattato la mia compagna». Quella di ieri è stata una giornata difficile per il calciatore. Ragatzu, 35 anni, è sotto processo per stalking, accusato di avere maltrattato la compagna (anche quando la donna aspettava un figlio) e di averla isolata, impedendole di usare il telefono e di avere rapporti con amici e parenti. Per la prima volta il giocatore dell’Olbia ha parlato in aula dando alla giudice la sua versione dei fatti. Daniele Ragatzu ha parlato di vicende avvenute agli inizi del 2017, quando viveva in albergo a Olbia e, come oggi, vestiva la maglia bianca della squadra della città gallurese. Il calciatore di Quartu non ha avuto esitazioni: «Ho conosciuto la mia ex al Geovillage, con i miei compagni andavamo lì a mangiare, lei lavorava nel ristorante. Ci siamo fidanzati e subito, nel giro di un mese, lei è venuta a vivere con me. Io le avevo detto di essere prudente, di non lasciare il suo lavoro prima di averne trovato un altro, ma lei si licenziò quasi subito».

«Litigavamo per il calcio»

Ancora Ragatzu: «Vivevamo insieme e io non le ho mai impedito di usare il telefono, di uscire, lei poteva fare quello che voleva. Litigavamo, è vero. Ma sempre nei limiti, sia io che lei. Litigi come ce ne possono essere nelle coppie, non violenze». L’ex calciatore del Cagliari ha spiegato: «Io ho cercato di aiutare la mia ex compagna quando è stata male. Facevo una vita che non mi lasciava molto tempo, allenamenti ogni giorno, ritiro pre partita e poi le gare. Litigavamo anche perché io, finito il campionato, preferivo andare dai miei genitori. I litigi ci sono stati, le violenze no». Ragatzu, difeso dal penalista Filippo Pirisi, ha risposto anche alle domande della pm Milena Aucone e dell’avvocata di parte civile, Cristina Cherchi. La penalista che assiste la vittima ha ottenuto che restino nel fascicolo i file di alcune conversazioni tra Ragatzu e la sua ex compagna.

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