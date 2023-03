Ragatzu in Gallura per altri due anni 

Olbia. Con un post su Twitter, l’immagine di una sigla in calce e il commento «Non solo la firma sulle ultime vittorie», l’Olbia ha preannunciato ieri, via social, il prolungamento del rapporto con Daniele Ragatzu. Come specificato dal comunicato ufficiale, arrivato poco dopo, in tarda serata, il club gallurese ha rinnovato per due anni il contratto con l’attaccante classe 1991. Una mossa diretta a blindare il miglior giocatore arrivato a Olbia nell’ultimo decennio, un fantasista che con i suoi gol, anche quest’anno, sta recitando la parte del protagonista in Serie C trascinando i bianchi nella lotta salvezza.

Il comunicato

«La società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il giocatore Daniele Ragatzu per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2025», recita la nota dell’Olbia. «Con 204 presenze, 76 reti e 46 assist Ragatzu ha segnato profondamente la storia recente del club imponendosi come miglior marcatore dell’Olbia nei campionati professionistici. La strada del numero dieci e dell’Olbia sarà quindi ancora la stessa: insieme, in maglia bianca, per continuare a entusiasmare e a scrivere un futuro ricco di reciproche soddisfazioni».

I numeri

Alla sesta stagione a Olbia, con 14 reti Ragatzu ha già eguagliato il record di marcature dell’annata 2020/21 e a 8 giornate dalla fine del campionato si appresta a superare il primato di 15 gol del torneo 2017/18. Come se all’ex Cagliari, a segno nelle ultime tre partite, gol che hanno fruttato alla squadra di Roberto Occhiuzzi 7 punti pesantissimi in ottica salvezza, servissero ulteriori stimoli per bucare la rete.