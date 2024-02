Ragatzu il bomber girovago 

Capocannoniere del girone A di Promozione con 20 reti, 23 squadre in una carriera lunga due decenni, 41 anni e un’enorme voglia di calcare i campi e segnare come fa senza sosta dal 2002-2003, quando era nelle giovanili del Cagliari. «Si va avanti sin quando si può. Senza calcio bastano i due mesi d’estate». Mauro Ragatzu ha girato l’Italia e giocato in tornei importanti quali la Serie C: forse, vista la vena realizzativa, poteva ambire a palcoscenici anche più prestigiosi, ma lui non se ne fa un cruccio. «Potevo fare peggio». Adesso sta trascinando il Monastir, ennesimo club di una carriera che l’ha visto fermarsi nella stessa squadra per più di una stagione solo una volta (alla Nuorese), verso l’immediato ritorno in Eccellenza: «È l’obiettivo di inizio anno». A portata di mano, visto il vantaggio (9 punti) sulla seconda e la capacità realizzativa del bomber. Che però nell’ultimo match è uscito per un infortunio. Dopo aver segnato.

Ragatzu, come sta?

«Ho un’elongazione muscolare che mi terrà fermo una o due partite purtroppo».

Il vantaggio del Monastir però è ampio: il torneo è già finito?

«Assolutamente no. Mancano 15 partite e i punti pesano sempre più. Abbiamo giocato contro tutte le avversarie e contro ciascuna abbiamo faticato pur dando il 100 per cento. Anche col Gonnos e con la Verde Isola che, pur attardate, non hanno mai mollato. Non ci sono match facili».

Però è difficile credere che la sua squadra non centrerà la promozione.

«È l’obiettivo sin da inizio stagione. Sapevamo sarebbero state 34 battaglie e così sinora è stato. Abbiamo sempre giocato al massimo».

Come si trova nel suo attuale club?

«Molto bene. La scorsa estate ho riflettuto sulla possibilità di stare in Eccellenza o giocare per la prima volta in Promozione con la possibilità di vincere. Ho scelto questa opzione e sono molto contento».

Lei in precedenza è stato in 22 squadre e solo alla Nuorese si è fermato più di un anno. Perché?

«Cambiare in realtà non mi piace. Se sto bene, come quest’anno, e se si raggiunge l’obiettivo, non ci sono problemi a restare. Se me lo chiedono, rimango».

Ha sempre segnato, ma quest’anno è già a 20 gol. Se lo aspettava?

«No. Penso che tutti i campionati in cui ho giocato, dalla C1 in giù, siano difficili. Nessuno ha mai regalato nulla, ho fatto tanti sacrifici e lavorato molto. Però ero consapevole che questa squadra era forte e per un attaccante è più facile segnare, anche se ci si deve far trovare pronti».

Dove poteva arrivare? Ha rimpianti?

«Potevo fare anche peggio in realtà. Certo avrei voluto fare di più, il sogno di tutti è arrivare in Serie A e in Nazionale. Io mi sono sempre comportato bene e ci ho provato: non ci sono riuscito ma va bene così. Forse avrei potuto fare meglio negli anni della Serie C, ma non ero pronto».

Nel suo girovagare che differenze ha trovato tra i club nazionali e quelli sardi?

«A livello tecnico e tattico siamo lì. Ho avuto tanti compagni bravi e altri meno bravi, fortunati e no. In Sardegna abbiamo poche squadre in Lega Pro e a livello economico forse in Continente hanno più possibilità. Ma non ci sono poi così tante differenze. Ora sono nell’Isola da 5 o 6 anni e ho visto tanti ragazzi pronti».

C’è qualcuno che l’ha colpita più di altri?

«Non più di tanto. Ho visto giocatori bravi ma non così tanto forti. Qualcuno che ha fatto bene per un certo periodo, ma nessun fenomeno».

Al Monastir c’è qualcuno che può emergere?

«Ci sono giovani veramente bravi. Bellu, Arangino, Piras. Nell’insieme sono tutti molto bravi e pronti».

Che differenze ha trovato tra l’Eccellenza e la Promozione?

«Sono tornei un poco diversi, forse l’Eccellenza è più battagliera e ha qualche giocatore più pronto. Ma le partite vanno giocate, qui ci sono 5 o 6 squadre che potrebbero stare in quel torneo».

Ha 41 anni: per quanto ha intenzione di proseguire?

«Ogni tanto ci penso ma si va avanti sin che si può. Sin quando il corpo lo permette. Mi godo tutti i giorni. È la mia passione da quando avevo 3 anni. Senza calcio bastano i due mesi estivi».

