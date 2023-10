Ragatzu: i miei gol per il Monastir 

Nella scorsa stagione ha trascinato il Sant’Elena verso la salvezza, ora è arrivata una nuova esperienza con l’ambizioso Monastir che punta al ritorno in Eccellenza. Mauro Ragatzu, attaccante quartese classe 1982, condivide nel dna i gol con suo fratello Daniele, capocannoniere con l’Olbia. Quest’estate ha sposato il progetto della squadra di Angheleddu, mettendosi alla prova per la prima volta in Promozione. A quarant’anni non si vuole fermare: per ora sono arrivate cinque reti tra campionato e Coppa Italia.

Ragatzu vanta una carriera di tutto rispetto: dopo le giovanili con la Ferrini Quartu, si mise in evidenza nella Primavera del Cagliari, senza riuscire a esordire in prima squadra. Dal 2002 al 2009 ha giocato più di cento partite tra i professionisti con diverse formazioni, tra cui Frosinone e Pisa. Negli anni successivi milita in Serie D e dal 2019 in Eccellenza con la Nuorese.

Ragatzu, perché ha scelto il Monastir dopo l’ottimo campionato con il Sant’Elena?

«Ogni anno voglio mettermi in discussione. Avevo ricevuto diverse offerte e sarei potuto rimanere in Eccellenza, ma ho accettato di prendere parte a questo progetto per puntare al salto di categoria. Volevo anche giocare in una piazza che mi permettesse di stare vicino alla mia compagna che è in gravidanza».

La società ha allestito una squadra competitiva, affidandola al promettente tecnico Marcello Angheleddu. Come giudica quest’avvio di stagione?

«Abbiamo iniziato bene la stagione, ma siamo solo all’inizio. Il campionato è lungo e difficile. Oltre alla nostra ci sono altre squadre di alto livello. Dobbiamo ragionare partita per partita. Alla mia età spero di continuare a fare bene e rimanere anche il prossimo anno».

Un obiettivo fondamentale per un attaccante è raggiungere la giusta alchimia con i propri compagni di reparto.

«Ho la fortuna di avere in squadra dei compagni molto bravi che per le loro qualità potrebbero giocare anche in categorie superiori, senza nulla togliere al livello della Promozione. Sono dotati di tecnica, corsa e forza fisica».

In carriera ha indossato le maglie di diverse squadre professionistiche di livello. Ha qualche rammarico?

«Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, sono molto soddisfatto del percorso che ho fatto finora. Da bambino sognavo di giocare in Serie A e Serie B. Sicuramente in passato avrei potuto sfruttare meglio qualche occasione, ma ho sempre dato il massimo».

Il gol è nel sangue dei fratelli Ragatzu. Daniele è un leader nell’Olbia, dove da anni si sta ritagliando grandi soddisfazioni. Il vostro rapporto è speciale e va oltre il calcio.

«Siamo molto legati e gli auguro ogni bene possibile. Nei primi anni della sua carriera avrebbe meritato più fiducia e di giocare di più in palcoscenici di alto livello, ma negli anni ha fatto le sue ottime esperienze. A Olbia è felice e si sente a casa. Ogni estate rifiuta le richieste che gli arrivano da altre piazze, ma noi come famiglia appoggiamo sempre qualunque scelta faccia».

