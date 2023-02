Ragatzu è un marziano, Olbia in festa 

Olbia 3

Torres 1

Olbia (3-4-3) : Van der Want; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena (29’ st La Rosa), Biancu (38’ st Zanchetta), Travaglini (21’ st Sperotto); Contini (29’ st Incerti), Nanni (38’ st Corti), Ragatzu. In panchina Sposito, Di Giorgio, Gabrieli, Fabbri, Secci, Occhioni, Sanna, Babbi, Boganini, Sueva. Allenatore Occhiuzzi.

Torres (4-4-2) : Salvato; Fabriani (38’ st Bonavolontà), Antonelli, Dametto, Girgi; Lora, Urso, Gianola, Masala (29’ st Campagna); Saporiti, Lisai (10’ st Omoregbe). In panchina Garau, Carboni, Pinna, Carminati, Tesio. Allenatore Sottili.

Arbitro : Arena di Torre del Greco.

Reti : nel primo tempo, 8’ Gianola, 27’ Ragatzu, 34’ Nanni; nella ripresa, 40’ Ragatzu.

Note : espulso Castricato dalla panchina. Ammoniti Secci, Biancu, Nanni (O), Tesio, Masala (T). Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 2.601.

Olbia. «I derby non si giocano. Si vincono». Il messaggio, postato sui social da un tifoso dell’Olbia alla vigilia va a segno: la squadra di Roberto Occhiuzzi risorge contro la Torres, piegata in rimonta 3-1 nella 29ª giornata di Serie C. In un “Nespoli” gremito, spinti da una curva caldissima, i galluresi conquistano 3 punti pesanti anche in ottica salvezza perché valgono quota 28 in classifica e una manciata di passi dalla zona tranquilla. All’ultimo minuto Sottili perde Scappini e Diakite per problemi fisici e Occhiuti deve fare a mano di Sposito, sostituito tra i pali da Van der Want (i rivelerà tra i migliori in campo), ma le motivazioni nel derby compensano qualunque imprevisto e defezione.

Passano i rossoblù

Così - sarà un caso - alla prima occasione passa la “rimaneggiata” Torres su calcio d’angolo: batte Urso, la palla si infrange sul muro gallurese ma sulla respinta Gianola va a bersaglio (8’). L’Olbia impiega un po’ a carburare e al 23’ confeziona la prima palla gol: il break di Brignani su Lora innesca la ripartenza di Contini che vola sulla corsia destra e serve Ragatzu il quale, a botta sicura, viene rintuzzato in angolo. Dal corner, battuto da Biancu, ci prova Brignani ma la retroguardia ospite fa buona guardia.

Bianchi in cattedra

Questione di minuti perché al 27’, da un’iniziativa di Arboleda, nasce l’1-1 firmato, va da sé, da Ragatzu, sempre più capo cannoniere dell’Olbia con 12 centri in campionato (diventeranno 13 a fine gara). La Torres si riorganizza e alla mezz’ora su punizione Urso impegna Van der Want. Un salvataggio preziosissimo, considerato che dall’altra parte, in 5’, i padroni di casa passano in vantaggio con Nanni dalla punizione di Biancu su assist di Brignani. Nella ripresa Sottili sostituisce l’ex Lisai, non al top della condizione, con Omoregbe, che subito chiama in causa Van der Want (17’). Poi, su lancio lungo dell’ex Dametto, Lora trova ancora l’olandese sulla via del pareggio. La Torres prende campo e coraggio così Occhiuzzi corre ai ripari inserendo La Rosa per Dessena e soprattutto Incerti per Contini, passando dal 3-4-3 al 3-5-2. Ma è ancora la Torres a rendersi pericolosa con Urso che dalla distanza, intercettato il disimpegno di Arboleda, prova a sorprendere, senza fortuna, Van der Want (35’). All’Olbia non resta che chiudere. Calcio da fermo, palla a Ragatzu: ed è 3-1 (40’).

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata