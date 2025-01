Ragatzu e Biancu subito in campo? 

Olbia. Alla vigilia della sfida con l’Anzio, in programma domani al “Nespoli” (ore 14.30), i tifosi si chiedono se Ragatzu e Biancu giocheranno. Considerato che l’ultima gara ufficiale del primo risale a metà novembre e che il secondo non gioca addirittura dal 28 aprile scorso, è facile che gli ultimi acquisti dell’Olbia partano dalla panchina.

A meno che il tecnico Zé Maria non decida di stupire tutti e impiegare almeno uno dei due dal primo minuto, a maggior ragione tenendo conto che in settimana, dopo aver dato il bentornato a Ragatzu e Biancu, tra i giocatori simbolo dell’era Marino, il club gallurese ha dovuto salutare Staffa, ufficializzato giovedì dal Trastevere: l’ex capitano dei bianchi tornerà dunque da avversario a Olbia il 23 febbraio. Biancu potrebbe prendere il posto del centrocampista romano nel duttile 4-2-3-1 di Zé Maria, che in difesa nel match della 4ª giornata di ritorno di Serie D dovrà rinunciare a Marie-Sainte per squalifica. Quanto a Ragatzu, potrebbe svariare alle spalle della punta centrale Furtado (o Della Salandra) con Costanzo e De Grazia: se è vero che l’effetto sorpresa vale il 50 per cento di riuscita di un attacco, e che l’allenatore nelle ultime partite non ha lesinato novità, tutto è possibile. E lecito: per riprendere la corsa verso la salvezza, distante 4 punti, serve una vittoria.

Intanto dal mercato degli svincolati il tecnico brasiliano attende altri innesti, ovvero un terzino destro che possa far rifiatare all’occorrenza Arboleda, un esterno sinistro e un play alternativo a Maspero. Al Geovillage, alla ripresa degli allenamenti, Zé Maria ha testato diversi giocatori, e alcuni di questi potrebbero essere tesserati già la prossima settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA