Ragatzu e Biancu all’Olbia 

Olbia. Giornata di sliding doors ieri all’Olbia, che riabbraccia Daniele Ragatzu e Roberto Biancu ma saluta Gianmarco Staffa. E molto probabilmente Andrew Marie-Sainte: espulso domenica dalla panchina, in occasione del match col Guidonia Montecelio «per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara» ed «espressioni blasfeme» (così recita il dispositivo del Giudice sportivo), il difensore francese è stato squalificato per 5 giornate.

I saluti

Facile che rescinda il contratto prima di averle scontate: nelle ultime due partite l’esperto centrale ha fatto panchina, confermando la sensazione che con l’ultimo tecnico Zé Maria non ci fosse un gran feeling, e l’ingaggio dell’omologo di ruolo Fabrizio Buschiazzo, arrivato una settimana fa, potrebbe avergli spalancato la porta in uscita. Quanto a Staffa, ieri ha saltato la ripresa degli allenamenti raggiungendo il Geovillage solo per restituire il kit e salutare i compagni di squadra, tornati al lavoro dopo la sconfitta esterna col Guidonia per preparare la gara casalinga con l’Anzio: manca l’ufficialità ma il centrocampista romano, che aveva ereditato giusto un mese fa la fascia da capitano da Luca La Rosa, passato nel frattempo al Budoni capolista in Eccellenza, avrebbe trovato l’accordo con una squadra della sua città, il Trastevere (pare), avversaria dell’Olbia nel girone G di Serie D. Alla base della decisione ci sarebbe la volontà di Staffa di avvicinarsi a casa, ma la caotica situazione che regna all’Olbia potrebbe aver avuto il suo peso.

Il rientro

Intanto ieri è stato ufficializzato il ritorno di Ragatzu, tra gli attaccanti più prolifici della storia del club, e di Biancu. Il primo ha firmato in serata e affronterà oggi il primo allenamento agli ordini di Zé Maria, mentre il secondo ieri era già in campo al Geovillage. Da vedere se l’allenatore brasiliano deciderà di impiegarli subito: se Ragatzu, che ha lasciato il Pontedera e la Serie C ai primi di dicembre, non gioca dal 16 novembre, l’ultima gara ufficiale di Biancu risale al 28 aprile dell’anno scorso e coincide con l’ultima partita dell’Olbia in Serie C prima della retrocessione. Da allora il sassarese è rimasto svincolato. Infine gli stipendi: l’altra notizia di giornata riguarda il pagamento della mensilità di novembre, saldata ieri. Per dicembre se ne riparlerà invece a fine mese.

Nella settimana che porta alla sfida con l’Anzio, Zé Maria potrà così contare su due giocatori nuovi, che a Olbia hanno sempre fatto bene, ma anche su un clima più sereno. Quel che ci vuole per riprendere la corsa salvezza dopo la sconfitta di Guidonia, costata lo scivolone al quartultimo posto.

