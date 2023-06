Ragatzu denuncia per calunnia 

Adesso è guerra senza quartiere tra l’ex calciatore del Cagliari, Daniele Ragatzu, e la sua ex compagna, che lo accusa di maltrattamenti e angherie morali andati avanti per mesi a Olbia (anche quando la vittima aspettava un bambino). Ieri mattina, Ragatzu, 34 anni, di Cagliari, oggi in forza all’Olbia Calcio, si è presentato in aula a Tempio, accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Filippo Pirisi. Il legale ha chiesto che il giudice prendesse atto di un altro procedimento aperto a Tempio, Ragatzu ha infatti denunciato per calunnia e falsa testimonianza la sua ex compagna (una giovane originaria di Ozieri). La vicenda dei presunti maltrattamenti contestati al calciatore continua ad aprire nuovi fronti giudiziari. Anche il padre della presunta vittima, che ha ritrattato in aula tutte le sue accuse contro il giocatore, è stato segnalato alla Procura.

Scontro totale

Ormai il processo si sta trasformando in un percorso di guerra, con una dura contrapposizione tra la difesa e l’avvocatessa Cristina Cherchi, legale di parte civile. Ragatzu si ritiene vittima di una macchinazione, di accuse prive di fondamento che il padre della presunta vittima (stando alla ricostruzione della difesa) ha iniziato per primo a ritrattare. Dall’altra parte, la presunta vittima insiste e sostiene anche di essere alle prese con le pesanti conseguenze, sul piano fisico e psicologico, di mesi di maltrattamenti. Ieri mattina, l'avvocatessa di parte civile, Cristina Cherchi, si è opposto all’acquisizione degli atti riguardanti il procedimento per calunnia a carico della sua assistita e ha ricordato che la Procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo, fatto che era già emerso nelle precedenti udienze. A quel punto, l’avvocato Filippo Pirisi ha depositato un documento che attesta l’opposizione all’archiviazione e la fissazione di una udienza gip per trattare il caso. «Il procedimento è apertissimo, non c’è stata alcuna archiviazione»: ha commentato Pirisi a fine udienza. Altro dato rilevante è che la Procura ha chiesto l’archiviazione dell’accusa di calunnia a carico della ex di Ragatzu, non entrando nel merito ma segnalando che una valutazione potrà essere fatta solo alla fine del processo sui presunti maltrattamenti.

La resa dei conti

La sensazione è che Ragatzu (ieri il calciatore ha lasciato il palazzo di giustizia di Tempio senza fare commenti) intenda andare sino in fondo nella vicenda, in quanto si ritiene pesantemente calunniato. Ma anche la parte civile non molla la presa e la prossima udienza si annuncia di fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA