ragatzu, bomber senza età solo zela tiene il suo passo 

Nel 2024 di Promozione il miglior marcatore è l’uomo dei record: Mauro Ragatzu. L’attaccante quartese, che il 7 novembre ha compiuto 42 anni, nella passata stagione con il Monastir (con cui ha vinto Girone A e coppa) ha raggiunto 40 gol, primato assoluto nella storia del campionato. Nel 2023 ne ha collezionati 18. Altri 22 li ha segnati nella prima parte dell’anno che si concluderà domani, che sommati ai 9 realizzati da settembre con la Villacidrese portano il totale a 31. Numeri di rilievo per Ragatzu, per tre volte in carriera capocannoniere: oltre alla scorsa stagione anche nel 2019-2020 e nel 2020-2021 in Eccellenza alla Nuorese.

La sorpresa

C’è chi è riuscito a tenere i suoi stessi numeri: Lorenzo Zela, dell’Arzachena. Anche lui 31 gol in campionato nel 2024: è l’attuale capocannoniere della Promozione contando entrambi i gironi (gioca nel gruppo B) con 14 centri in 16 giornate. Gli altri 17 li ha realizzati in Prima categoria nella scorsa stagione, dove ha trascinato gli smeraldini alla vittoria del girone D. L’italo-albanese classe ‘95 conosce bene la Promozione: ci giocava fino a dicembre 2023 e ha segnato 12 gol con la maglia del Posada prima di trasferirsi ad Arzachena.

Inossidabili

Al terzo posto nella classifica marcatori dell’anno solare, il secondo contando solo le reti in Promozione, c’è Alessio d’Agostino a quota 27. Anche lui, come Ragatzu, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata del Monastir: nella scorsa stagione 21 gol, diversi di splendida fattura fra rovesciate e tiri da lontano, ben 18 da gennaio in poi. A fine settembre è passato al Sant’Elena e ha continuato a ripetersi: è a quota 9, curiosamente come il suo ex compagno Ragatzu, e ha dato una grande mano alla risalita dei quartesi, ora secondi a -8 dal Lanusei capolista del girone A. D’Agostino ha 38 anni, uno in meno di Giuseppe Meloni che a sua volta non smette di segnare: 23 gol nel 2024, quasi equamente divisi fra i 12 all’Alghero e gli 11 al Bonorva. È invece più giovane (33 anni) un’altra garanzia a livello realizzativo come Domenico Saba dell’Usinese, 23 marcature come Meloni (11 la scorsa stagione, 12 in questa) con una particolarità: è quello che, quest’anno, ha il numero più alto di reti con una sola squadra.

Gli altri

Si è ripetuto, pur cambiando maglia, Buba Darboe: 22 gol, 11 al Pirri e altrettanti all’Arborea. Ha fatto ancora meglio Enzo Hassan Fink Fiori, 19 reti di cui 8 al Lanusei (girone A 2023-2024) e 11 ora al Luogosanto (nel B). Fra chi ha giocato solo metà stagione in Promozione, quindi con meno partite, da segnalare quattro exploit: nello scorso campionato i 21 gol di Filippo Littarru (Ovodda, Girone B) e i 16 di Lorenzo Andrade da Silva (Arbus, A), in questo i 12 di Santiago Mateucci (Coghinas, B) e gli 11 di Alfredo Francisco Martins (Lanusei, A). Con gli ultimi due, stranieri, che nel 2025 punteranno a migliorarsi nella loro prima volta in Sardegna. (r. sp.)

