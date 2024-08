Rafforzati i controlli sulle strade per il mare 

Saranno rafforzati i controlli sotto Ferragosto in città, sul litorale e sulle strade di maggior traffico, zone più interne comprese.

L’obiettivo dei carabinieri della Compagnia di via Milano e degli agenti del Commissariato di via Firenze è quello di garantire un periodo festivo il più possibile tranquillo, vigilando sulla città, sulla litoranea per Torre delle Stelle e sulle due 554 – quella cagliaritana e di Terra Mala - che come sempre saranno nella morsa dell’intenso traffico ferragostano con le famiglie che si sposteranno soprattutto in direzione del mare.

Le pattuglie saranno coordinate dal capitano Michele Cerri e dalla dirigente del Commissariato, Silvia Casu. Una mobilitazione di uomini e mezzi che saranno impegnati nel controllo della città ma anche sulle strade dove si annuncia un traffico particolarmente intenso come la via Dell’Autonomia Regionale e la via Leonardo Da Vinci. Un occhio particolare, al Poetto di Quartu con servizi soprattutto preventivi.

Un esodo che si annuncia particolarmente intenso anche sulle due 554 e sulla vecchia Orientale che attraversa il territorio di Maracalagonis e Quartucciu, dove si riverserà il traffico di andata e ritorno dalle zone balneari.

