«Rafforzare l’autonomia speciale» 

La questione è semplice. Le norme di attuazione sono lo strumento che le regioni a Statuto speciale hanno per dispiegare al massimo i poteri autonomistici. Dal 1948 a oggi la Sardegna ne ha viste approvate appena 32, di cui solo 8 negli ultimi vent’anni. Ci sono regioni come il Trentino Alto Adige che in 76 anni sono riuscite a ottenerne quasi duecento. Il risultato è che la Sardegna non è mai uscita dalla condizione di regione in ritardo di sviluppo, restando agli ultimi posti in Europa (al 234esimo su 268) per indice di competitività. Per i Riformatori sardi, protagonisti indiscussi del processo che ha portato all’inserimento del principio di insularità in Costituzione, si tratta della nuova battaglia da combattere: adeguare lo Statuto alle esigenze del presente.

La mozione

Una delle più sentite riguarda la continuità territoriale aerea e marittima e l’obiettivo è quello di risolvere in modo strutturale e una volta per tutte il problema della accessibilità dell’Isola. Ieri il partito ha illustrato una mozione che impegna la presidente della Regione e la Giunta a lavorare sul fronte delle norme di attuazione. «Si parla tanto di autonomia differenziata», spiega il capogruppo in Consiglio regionale Umberto Ticca, «ma ci si occupa poco o nulla di ciò che riguarda maggiormente la Sardegna. Ovvero, il destino dell’autonomia dell’Isola nel nuovo assetto del regionalismo italiano che vedrà un sostanziale depotenziamento delle regioni a Statuto speciale». In generale, osserva Michele Cossa, «qui da noi si fa il verso alle tesi che arrivano da oltre Tirreno. È paradossale che la discussione non coinvolga l’autonomismo sardo: eppure, in questo momento storico non c’è nulla di più urgente del tema della piena esplicazione dello Statuto, ancora inattuato in parti fondamentali». Ancora Ticca fa notare che «questa è una fase della politica nazionale giusta per fare ciò che non è stato fatto in 76 anni di autonomia. Ora la Sardegna può davvero impegnarsi per colmare tutto il gap esistente rispetto alle altre regioni».

Lo strumento

Ovviamente, ricorda Cossa, «modificare lo Statuto è complicatissimo, ma esiste lo strumento delle norme di attuazione. Al Consiglio regionale chiediamo di approvare le linee da dare alla Giunta per avviare col Governo un confronto anche duro sui temi di maggiore importanza». In un secondo momento, i Riformatori potrebbero anche promuovere una petizione popolare il cui assetto organizzativo sarà affidato allo stesso Cossa. Su questo insiste in particolare il coordinatore regionale dei Riformatori Aldo Salaris: «Non parleremo ai sardi delle competenze che potrebbero essere trasferite dallo Stato alle regioni a statuto ordinario ma ci confronteremo sulla nostra autonomia, sul nostro Statuto e sulle nuove competenze che potrebbero ricadere sulla Regione da una sua completa attuazione. E sullo sviluppo che questo processo porterebbe alla Sardegna, alla sua economia e alle tasche dei cittadini».

«È il momento di agire»

Per il consigliere regionale Giuseppe Fasolino, «il Consiglio regionale deve assumersi la responsabilità di guidare la Sardegna verso un futuro di sviluppo e prosperità, sfruttando appieno le potenzialità offerte dallo Statuto e proponendo politiche per il superamento della condizione di insularità: una sterile contrapposizione di principio tra favorevoli e contrari non porta alcun giovamento. Questo è il momento per imporre a livello nazionale la “questione sarda” e mettere in campo le azioni necessarie per promuovere la competitività e valorizzare le risorse dell'Isola». La presidente dei Riformatori Mara Lai parla di «una sfida che si può affrontare se prima di tutto si abbandonano il vittimismo e la superficialità. Solo attraverso la crescita si potrà sottrarre la Sardegna a un destino di ritardo di sviluppo».

