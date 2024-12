Raffieliccu Ghessa festeggia 103 anni 

Raffaele Ghessa festeggia 103 anni. Domenica nella frazione di Santadi, a Barrancu Mannu, Raffaele, per tutti Raffieliccu, ha festeggiato con parenti e amici. Trascorre le sue giornate raccontando tanti aneddoti. Ricordi di quando da bambini andava in campagna al lavorare con il padre, gli anni del servizio e militare e la guerra. Una volta rientrato in Sardegna, si era sposato ed aveva cresciuto la famiglia di 7 figli. Diciassette anni fa è rimasto vedovo. Ziu Raffaeliccu è un grande conoscitore delle montagne che circondano il territorio di Santadi, dove ha sempre coltivato la sua grande passione per la caccia.

Fino all'età di 96 anni, ha fatto il capo caccia ed ultranovantenne ha beccato il cinghiale. Raffaele precisa che «mi dispiace molto non poter più andare a caccia, perché stare tanto tempo in piedi, mi fanno male le gambe, per il resto mi sento bene, spero solo di tirare avanti almeno un altro paio di anni alla sarda». Il nonnino ha ricevuto gli auguri dal sindaco Massimo Impera «da parte di tutta la comunità santadese».

