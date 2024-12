Raffiche di vento, alberi e pali raccolti dai vigili del fuoco 

Alberi, pali crollati, capannoni semi scoperchiati e tegole volanti sono stati i motivi principali delle chiamate arrivate al centralino dei Vigili del fuoco di Oristano e ai distaccamenti in provincia.

Nelle ultime 24 ore un centinaio di interventi richiesti per mettere in sicurezza i disastri che il fortissimo maestrale ha provocato. Soltanto a Oristano una decina di alberi spezzati, compreso quello finito ieri mattina sulla carreggiata del ponte del Rimedio (rimasta chiusa per circa un’ora).

Ad Arborea circolazione interrotta sulla strada 20 ovest sino a quando non è stato spostato l’albero caduto in mezzo alla carreggiata. Problemi anche però in altre arterie stradali tra rete telefonica saltata e semafori spenti. «Raccomando agli automobilisti la massima prudenza», ha detto ieri la sindaca, Manuela Pintus. Interventi simili anche a Solarussa, nei centri del Montiferru e a Cabras .

Impegnate quindi anche le squadredei distaccamenti di Abbasanta, Ales e Cuglieri. In particolare nel centri abitato di Abbasanta e nella Provinciale 15, a pochi passi dal novenario di Sant’Agostino, dove anche in questo caso sono precipitati alberi a terra.

