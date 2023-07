Raffiche di maestrale, roghi a Isili e nel Campidano 

Il vento di maestrale ha spazzato via la cappa di calore che avvolgeva l’Isola. Le raffiche di vento da nord ovest, fino a 70 chilometri orari, hanno spinto verso sud Caronte portando a un abbassamento delle temperature che hanno raggiunto le medie stagionali, ma è rimasta alta l’allerta per nuovi focolai alimentati dal vento.

Da Isili a Muravera, da Quartu a Selargius, a Nule dove è stato necessario l’intervento di un Canadair e tre elicotteri regionali. Anche ieri la macchina antincendi è stata impegnata in diversi interventi. A tarda sera, verso le 23.30, a Cagliari, i vigili del fuoco arrivati dal porto sono intervenuti in uno spiazzo davanti al Cus dove le fiamme hanno minacciato un’abitazione, ma ogni pericolo è stato annullato e il fuoco domato.

L’allarme dei cittadini

A Isili, l’incendio è divampato ieri pomeriggio alle porte del paese, in località Pardu, dietro il campo sportivo comunale, fino ad arrivare a breve distanza da alcune abitazioni. L’intervento immediato delle forze di terra e di aria ha impedito che le fiamme si estendessero e interessassero un’area più vasta. Il fuoco, sospinto dal forte maestrale, ha coperto in breve tempo un’area di circa sei ettari, terreni di privati cittadini, bruciando stoppie e cespugli.

L’intervento

Sono arrivati subito la Forestale, gli operai di Forestas, i volontari della protezione civile Sarcidano, i vigili del fuoco di Mandas. In azione per l’intervento di spegnimento anche un elicottero, arrivato a Isili quando le fiamme stavano per arrivare alle case della zona e attraversare il nastro d’asfalto della Statale 128.Dai primi rilievi pare che il fuoco sia partito da due punti, forse tre: i focolai sono stati individuati vicino a un traliccio dell’alta tensione e a un ovile. Condizioni che fanno crescere l’allarme per la facilità con cui i roghi partono nelle campagne ormai poco trafficate, dove diminuisce costantemente il numero di chi ci abita e soprattutto di chi ci lavora.

RIPRODUZIONE RISERVATA