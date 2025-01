Raffica di “spaccate”, cresce l’allarme 

A San Benedetto e Sant’Alenixedda cresce la paura. In pochi giorni sono state piazzate almeno cinque spaccate da parte di un ladro – ma potrebbero aver agito anche in due – ai danni di esercizi commerciali: due parrucchieri, un centro estetico, un negozio di abbigliamento e un bar. Chi ha agito sembra aver utilizzato la copertura di un tombino per sfondare le vetrate dei locali. Una volta all’interno ha afferrato quanto trovato nelle casse: poche decine di euro. Prodotti, attrezzature e altri eventuali oggetti di valore sono invece rimasti al loro posto. Sulla scia di furti – o tentati furti – sono al lavoro Polizia e Carabinieri. Le incursioni sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza: i video sono già nelle mani degli investigatori.

Il primo colpo

«Da noi», raccontano dal Jobar di via Castiglione, «non sono riusciti a entrare. Probabilmente sono stati disturbati. Hanno provato a sfondare la vetrata nella notte tra lunedì e martedì, ma quasi certamente sono scappati perché è passato qualcuno». Il blitz è fallito davvero per poco: «Ancora uno o due colpi, forse usando il chiusino di un tombino, e la vetrata sarebbe venuta giù. Alla fine abbiamo subito un danno. Ma quello che più mi dispiace è che nessuno ha dato l’allarme: nemmeno una persona ha sentito i rumori, e questo mi sembra strano». I carabinieri della compagnia di Cagliari hanno effettuato il sopralluogo e raccolto la denuncia.

La scia

Tra giovedì e venerdì, in piena notte, le incursioni sono riprese. E questa volta sono state quattro tra via Castiglione, via Cavaro, viale Marconi e via Machiavelli. «Dopo aver buttato giù la vetrata», confermano dal parrucchiere Studio Style di via Cavaro, «chi è entrato ha cercato i soldi. Non lasciamo niente, dunque non ha trovato nulla. E così è andato via». Al Ginkgo Beauty Lab di via Machiavelli stesso lavoro: vetrata in frantumi, danni inventi e furto di poche decine di euro lasciate come fondo cassa. «Abbiamo presentato la denuncia ai carabinieri», sottolineano dal centro estetico.

La preoccupazione

E la stessa notte il ladro (dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza già nelle mani di poliziotti e carabinieri sembra si possa trattare si una sola persona, sempre la stessa) ha preso di mira anche un altro parrucchiere in viale Marconi e un negozio di abbigliamento di via Castiglione gestito da cittadini cinesi. Ancora una volta sono stati rubati i soldi – cifre non elevate – che si trovavano nelle attività commerciali come fondo casso. Per i titolari dunque sono stati più i danni da riparare e i disagi causati dalle incursioni, rispetto al bottino portato via dal ladro. Ma soprattutto c’è la preoccupazione, tra commercianti e residenti per la crescita del fenomeno in una zona solitamente ritenuta “tranquilla”. Ora si spera nel lavoro delle forze dell’ordine per dare un nome e un cognome al ladro e ai suoi eventuali complici. Sperando anche in un rafforzamento dei controlli dopo quanto accaduto.

