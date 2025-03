Raffica di scioperi degli avvocati 

Fine della tregua. Dopo lo sciopero di fine gennaio, ieri mattina l’assemblea degli avvocati del Foro di Nuoro, presieduta da Lorenzo Soro, ha proclamato un’astensione che prevede il fermo di tutte le udienze civili e penali per una settimana a partire dal prossimo 7 aprile, con mandato di prorogare lo stato di agitazione delle toghe barbaricine ad oltranza. Annunciata un’astensione di una settimana ogni mese. La decisione è stata presa a causa della carenza del 60 per cento degli organici nel tribunale di Nuoro. In Procura, i vuoti arrivano quasi al 70 per cento: garantire il giusto processo sta diventando sempre più complicato.

I problemi

La carenza di personale nel palazzo di Giustizia continua a generare gravi disagi, non solo per i dipendenti della Procura, ma anche per coloro che lavorano nell’Unep (Ufficio notifiche, esecuzioni e protesti).

A cascata, i problemi si riflettono anche sui corpi di polizia investigativa e giudiziaria, spesso dirottati dai loro compiti investigativi per occuparsi di quelli burocratici, come le notifiche. Una situazione al limite che ha visto nei giorni scorsi i dipendenti della Procura scrivere una lettera urgente indirizzata al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per denunciare il perdurare della criticità che sta gravando sul funzionamento degli uffici giudiziari.

La lettera

I lavoratori richiamano la lettera inviata ad agosto 2024, quando avevano già evidenziato la crescente preoccupazione per la carenza di personale. Da allora, la situazione è peggiorata: sono state perse altre unità, portando il numero dei dipendenti della Procura a soli 16. Prevista la partenza di altri due nei prossimi mesi. Nell’Unep, invece, nessuna assunzione, nonostante la Regione abbia firmato una convenzione per il distacco di personale a supporto degli uffici. Il ministero della Funzione pubblica, però, non ha mai dato risposte certe ai colleghi della Giustizia in attesa delle assunzioni.

La mobilitazione

Una situazione che ora porta gli avvocati nuoresi a una clamorosa mobilitazione ad oltranza. «I motivi della protesta sono sempre gli stessi - ricorda il presidente degli avvocati, Lorenzo Soro - e li portiamo avanti già da oltre un anno senza avere risposta dai responsabili dei ministeri, sia quello della Giustizia che quello della Funzione pubblica. Nonostante le interlocuzioni positive con le figure apicali del nostro tribunale, il presidente Mauro Pusceddu, e con la prefetta Alessandra Nigro, ad oggi non abbiamo ricevuto risposte. Per questo - aggiunge - l’assemblea ha deciso all’unanimità l’astensione di otto giorni lavorativi che decorreranno dal 7 aprile fino al 14. Questo è solo l’inizio, perché è stato dato ulteriore mandato al Coa (Consiglio dell’ordine degli avvocati, ndr ) affinché, qualora non ci siano interlocuzioni positive per risolvere i problemi che abbiamo manifestato in diverse occasioni, si proceda con un’ulteriore astensione di una settimana ogni mese».

RIPRODUZIONE RISERVATA