Raffica di sbarchi Altri due naufragi, una donna annega 

Si è rischiata una nuova strage. Nel giro di poche ore due barchini in metallo elettrosaldati, quelli che faticano a stare a galla, sono colati a picco in area Sar di fronte Lampedusa. Nell’ultimo naufragio 20 migranti - originari di Camerun e Costa d’Avorio - sono stati salvati appena in tempo. Una donna invece non ce l’ha fatta, è annegata. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Poche ore prima era affondata un’altra “carretta” di 8 metri, anch’essa salpata da Sfax, in Tunisia. In questo caso sono stati 38, fra cui 11 donne e un minore, i naufraghi salvati.

Il mare nel canale di Sicilia è molto mosso, hanno riferito tutti i migranti che sono stati soccorsi o semplicemente agganciati e trasbordati. Dalla mezzanotte a Lampedusa, su 31 imbarcazioni, sono giunti in 1.308. Mercoledì, con altre 13, erano stati 470. E nell’hotspot di contrada Imbriacola ieri pomeriggio gli ospiti erano 1.900. La Prefettura di Agrigento, tentando di gestire la nuova emergenza, ha disposto il trasferimento di circa 920 persone. La finestra di bonaccia, con il vento calmo e le condizioni del mare non più proibitive, già mercoledì aveva fatto preventivare una nuova raffica di approdi. La maggior parte dei migranti sbarcati - originari di Camerun, Guinea, Mali, Senegal, Costa d'Avorio, Liberia, Mali, Isole Comore e Burkina Faso - ha riferito d'essere salpata da Sfax, in Tunisia. Solo una imbarcazione sarebbe partita da Zawia, in Libia. Le buone condizioni per le traversate dovrebbero durante un altro paio di giorni. Ma l’allerta, mare mosso o meno, resta alta per Capitaneria di porto e Guardia di finanza: è ormai noto che i barchini faticano a navigare e quindi ben che vada restano alla deriva nel canale di Sicilia. Oppure, come è accaduto due volte in pochissime ore, colano a picco.

