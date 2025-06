Raffica di sanzioni per il parcheggio selvaggio a Mari Pintau 

In attesa del numero chiuso, in questi primi giorni d’estate a Mari Pintau, la perla del litorale quartese, è caos parcheggi. Complice il caldo torrido che ha portato migliaia di persone in spiaggia, per trovare uno spazio dove lasciare l’auto ci si è arrangiati sostando a bordo della litoranea, e anche in curva con il rischio di causare degli incidenti.

Come previsto, nei fine settimana è stato intensificato il controllo da parte degli agenti della Polizia locale che domenica scorsa si sono dovuti dividere tra il litorale e le iniziative in centro città tra cui la scorta al bike tour. Sono già una trentina le sanzioni ed è probabile che nelle prossime settimane, nei casi più gravi, venga anche richiesto l’ausilio del carro attrezzi come peraltro accaduto anche nella scorsa stagione.

E questa volta in mano ai vigili, per velocizzare la procedura, non c’è più il libretto delle contravvenzioni, ma un più moderno tablet che consente di trasmettere subito la sanzione agli uffici competenti. Sul dispositivo inoltre è memorizzato tutto il codice della strada e tutto lo stradario cittadino. Gli agenti scattano le foto, indicano l’articolo del codice della strada violato e inviano direttamente all’ufficio sanzioni. (g.da.)

