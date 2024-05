Raffica di razzi di Hamas su Tel Aviv 

TEL AVIV. Dopo quattro mesi Hamas torna a lanciare una raffica di razzi su Tel Aviv e nel centro di Israele. L’esercito israeliano ne ha contati otto, rivendicati dalle Brigate Qassam - ala militare della fazione islamica - lanciati dall’area di Rafah, la città più a sud di Gaza, dove l’Idf è impegnato da settimane in un’operazione militare “mirata” per liquidare gli ultimi battaglioni di Hamas. E ieri sera un attacco su una “zona designata come umanitaria” nell’area di Rafah ha provocato oltre 30 i morti, per il governo di Hamas, che localizza l’attacco su un campo profughi a nordovest di Rafah.

Colloqui al Cairo

Tutto questo nel giorno in cui l’Egitto ha riaperto il valico di Rafah da cui sono entrati, dopo 20 giorni, i primi camion di aiuti umanitari diretti a quello israeliano di Kerem Shalom per poi passare, una volta ispezionati da Israele, nella Striscia. Ora gli occhi sono puntati sul Cairo dove da domani - secondo fonti egiziane della Cnn - potrebbero riprendere i negoziati, mediati da Egitto, Usa e Qatar, per una tregua e il rilascio degli oltre 120 ostaggi israeliani ancora prigionieri a Gaza. L’attacco da Rafah a Tel Aviv e all’area centrale del Paese - il maggiore da tempo, considerato dagli analisti una sfida da parte delle Brigate Qassam - è arrivato nel primo pomeriggio. Kfar Saba, Raanana, Herzilya sono state le più coinvolte dalle ricadute dei detriti dei razzi colpiti dall’Iron Dome. A Tel Aviv sono state udite forti esplosioni in cielo dovute al sistema di difesa israeliano. Degli 8 razzi, secondo l’Idf, 3 sono stati intercettati in aria. A Herzilya un edificio è stato investito dai frammenti: due i feriti.

L’invasione rallenta

Le Brigate Qassam nella loro rivendicazione hanno detto di aver «bombardato Tel Aviv in risposta ai massacri sionisti contro i civili». Il ministro del Gabinetto di guerra Benny Gantz - che chiede una inchiesta sul 7 ottobre e sulla condotta della guerra - ha denunciato che «i tiri da Rafah dimostrano che l’Idf deve agire ovunque si trovi Hamas». Una fonte dello Stato ebraico, intanto, ha detto che la ripresa dei colloqui e gli sviluppi all’Aja stanno inducendo l’esercito a ridimensionale l’operazione a Rafah.

