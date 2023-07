Raffica di raid vandalici sulle auto «Siamo esasperati, fate qualcosa» 

Ruote squarciate col coltello, carrozzerie graffiate con cacciaviti o altri oggetti appuntiti, specchietti rotti. È allarme vandali a Castello, soprattutto nella zona tra via Canelles e piazza Arsenale, dove i residenti sono sempre più terrorizzati.

Raid continui

I danni alle auto in sosta si ripetono quasi ogni sera ormai da mesi tanto che alcuni degli abitanti del quartiere – dopo numerosi esposti arrivati anche in Prefettura - hanno deciso di scrivere una lettera all’Unione Sarda chiedendo che le autorità intervengano. «Non si hanno elementi per identificare i responsabili – scrivono i residenti – ma di sicuro sarebbe molto semplice risalire agli autori. Basterebbe posizionare delle telecamere nei punti chiave». I raid – a detta degli abitanti del quartiere – avvengono quasi sempre di notte oppure in momenti in cui c’è poco traffico.

Qualcuno avrebbe anche filmato con delle telecamere private i responsabili ma – spiegano – «hanno deciso di non usarli per paura di subire ritorsioni». La situazione però sembra peggiorare e oltre al vandalismo ci sarebbero stati anche numerosi furti.

«Siamo ormai esasperati – concludono gli abitanti nella lettera, lanciando un’accorata richiesta di aiuto – lavoriamo tutti e non possiamo controllare le nostre auto 24 ore su 24. Inoltre abbiamo paura di ritorsioni violente». Per questo chiedono maggiori controlli per garantire la sicurezza in un quartiere con già tanti problemi e che troppo spesso si sente abbandonato a se stesso.

