Raffica di raid e furti  sulle auto parcheggiate «Siamo terrorizzati» 

Topi d’auto scatenati in via Saragat, nel quartiere Le Serre, dove, in poche settimane si sono registrati numerosi raid. Accade tutto la notte in una strada chiusa, ma ben illuminata. Da ormai quindici giorni, ogni mattina, i proprietari fanno l’amara scoperta, ritrovano le loro auto con i vetri rotti e “ripulite”.

L’ultimo caso solo qualche giorno fa. Un’utilitaria, parcheggiata al solito posto, è stata addirittura smantellata. I residenti sono esausti e terrorizzati e si appellano al Comune: «Cosa facciamo?» chiedono nella speranza di ottenere più controlli da parte delle forze dell’ordine e telecamere.

«Il nostro è sempre stato un quartiere tranquillo - afferma Riccardo Rocca, residente in via Saragat da 22 anni -, non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo. È sempre stata una bella zona, molto tranquilla e vivibile. Da un po’ di tempo, invece, non possiamo dormire sonni sereni: le auto vengono derubate, ma l’apoteosi c’è stata qualche giorno fa quando, quella di una mia vicina è stata completamente smantellata. Siamo molto preoccupati, noi non siamo abituati a questo genere di cose». Per Marco Cadeddu, tecnico delle telecomunicazioni, è una delle vittima. «Quattro anni fa hanno rubato la Fiat 500 di mia moglie, che non è mai stata ritrovata. L’anno scorso, invece, hanno derubato la sua Yaris. Per diversi mesi sembrava fosse tornato il sereno, ma quindici giorni fa hanno nuovamente preso di mira la mia auto: hanno rotto il vetro e preso la mia attrezzatura da lavoro. Ho fatto la denuncia in Questura, ma ora non ne possiamo più, siamo stanchi e terrorizzati, servono più controlli».

RIPRODUZIONE RISERVATA