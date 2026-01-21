Raffica di proteste per i lampioni sempre spenti «Strada avvolta nel buio, a rischio la sicurezza» 

Da giorni viale Bonaria piomba nel buio non appena cala il sole. Nel tratto di fronte all’ex Cariplo, uno dei più trafficati e frequentati della città, l’illuminazione pubblica risulta spenta, alimentando preoccupazioni tra gli abitanti. La segnalazione è rimbalzata rapidamente sui social, dove in molti hanno denunciato una situazione definita «pericolosa», soprattutto nelle ore serali e notturne. C’è chi, per paura, racconta di «guardarsi le spalle» mentre percorre la strada.

A destare maggiore allarme è il tema della sicurezza: scarsa visibilità agli incroci, difficoltà per chi cammina sui marciapiedi e il timore di scippi o molestie. A portare la questione all’attenzione pubblica è stato un post su Facebook dell’ex deputata Emanuela Corda, che ha segnalato il problema raccogliendo numerose reazioni e testimonianze di disagio. Tra queste, quella di Marah Secchi, che passa quotidianamente nella zona: «La sera è davvero buio, i lampioni sono completamente spenti. Ho paura a tornare a casa da sola, soprattutto dopo una certa ora», racconta. Secondo quanto riferiscono i cittadini, il disservizio andrebbe avanti da diverso tempo.

