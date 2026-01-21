VaiOnline
Viale Bonaria.
22 gennaio 2026 alle 00:31

Raffica di proteste per i lampioni sempre spenti «Strada avvolta nel buio, a rischio la sicurezza» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da giorni viale Bonaria piomba nel buio non appena cala il sole. Nel tratto di fronte all’ex Cariplo, uno dei più trafficati e frequentati della città, l’illuminazione pubblica risulta spenta, alimentando preoccupazioni tra gli abitanti. La segnalazione è rimbalzata rapidamente sui social, dove in molti hanno denunciato una situazione definita «pericolosa», soprattutto nelle ore serali e notturne. C’è chi, per paura, racconta di «guardarsi le spalle» mentre percorre la strada.

A destare maggiore allarme è il tema della sicurezza: scarsa visibilità agli incroci, difficoltà per chi cammina sui marciapiedi e il timore di scippi o molestie. A portare la questione all’attenzione pubblica è stato un post su Facebook dell’ex deputata Emanuela Corda, che ha segnalato il problema raccogliendo numerose reazioni e testimonianze di disagio. Tra queste, quella di Marah Secchi, che passa quotidianamente nella zona: «La sera è davvero buio, i lampioni sono completamente spenti. Ho paura a tornare a casa da sola, soprattutto dopo una certa ora», racconta. Secondo quanto riferiscono i cittadini, il disservizio andrebbe avanti da diverso tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Addio Harry, l’Isola conta i danni

Blocco della 195, traffico nel caos: Sos dei sindaci. Oggi riaprono le scuole 
L’emergenza

Contraddizione Sardegna: temporali e acqua in mare

Fonte di Su Gologone sommersa, Cedrino gonfio e Maccheronis scarica 450 metri cubi al secondo 
Gianfranco Locci
L’emergenza

I conti della tempesta: Capoterra in ginocchio

Un milione di euro la prima stima dei danni nel litorale La presidente Todde: «Ristori, interverremo al più presto» 
Piera Serusi
L’emergenza

Lavoratori “differenti”, è polemica

I sindacati: perché il settore pubblico a casa e il privato in ordine sparso? 
Cristina Cossu
Le storie.

«Noi rider in strada con l’allerta rossa, ma l’app era chiusa»

Matteo Cabras RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

«Al Poetto è stato un piccolo tsunami»

Il ciclone ha devastato stabilimenti e chioschi. Allagate case e strade 
Riccardo Spignesi
Giustizia

«Riforma, a sinistra c’è chi dice sì»

Nordio divide l’opposizione, ma scoppia il caso del software spia nelle Procure 
delitto di Anguillara

Il marito crolla: «Ho ucciso Federica»

Al Gip avrebbe detto di averlo fatto per non perdere l’affidamento del figlio 