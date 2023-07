Raffica di multe col telelaser 

Dieci multe, una patente ritirata per eccesso di velocità e un “bottino” da oltre duemila euro che arriva dritto nelle casse comunali. È il risultato del primo giorno di monitoraggio del traffico nella zona industriale di Pill’e Matta, tra le più pericolose del territorio, voluto dal Comune che ha impegnato la polizia locale nei controlli con il telelaser.

Pugno duro

«Tra gli obiettivi in questo 2023 c’è quello del monitoraggio costante del traffico nei tratti di strada più pericolosi e interessati da un importante flusso veicolare», spiega l’assessore alla viabilità Cristian Mereu, «per questo abbiamo chiesto agli agenti della polizia municipale di attivare una serie di controlli con il cosiddetto telelaser in via Primo Maggio a Pill’e Matta, dove sono state elevate varie sanzioni». Oggi e giovedì ci saranno nuovi controlli. «Stiamo cercando di garantire il rispetto della segnaletica e dei limiti di velocità per tutelare automobilisti e pedoni anche in altre zone della città soggette a un notevole traffico di attraversamento veicolare», aggiunge Mereu.

Strada a rischio

Da anni l’amministrazione annuncia il pugno duro contro gli automobilisti indisciplinati che ogni giorno attraversano Quartucciu, ma ancora senza grandi risultati. Anche l’attuale minoranza ha più volte chiesto, in particolare nella zona industriale, una delle più critiche, di intervenire soprattutto all’incrocio con la statale 554, dove sorge il supermercato Md. «La situazione è insostenibile e prima o poi si arriverà a un punto di non ritorno», ha detto più volte Michela Vacca, capogruppo di “Quartucciu nel cuore”, in Consiglio comunale. «Tante volte abbiamo chiesto di monitorare il traffico. Ogni volta, però, l'assessore rassicura dicendo che ci sono in corso interlocuzioni con l’azienda Md. È il Comune a dover intervenire per trovare soluzioni a tutela della sicurezza stradale».

Il nodo

E, infatti, la patata bollente è proprio la posizione del supermercato. Chi arriva dalla statale 554 o da via Mandas e deve girare a sinistra per accedervi non può farlo, dovrebbe dunque percorrere qualche metro in più per compiere l’inversione di marcia in sicurezza, ma in attesa di un accordo per per la realizzazione di una rotatoria, camionisti e automobilisti preferiscono passare sullo spartitraffico ormai distrutto.

