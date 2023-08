Raffica di multe: automobilisti ingannati dalla segnaletica  

Raffica di multe e carro attrezzi in azione ieri nel centro storico cittadino. Numerose auto erano parcheggiate in via Angioy perché negli spazi delimitati dalle strisce bianche che il Comune non ha ancora cancellato. In realtà quei mezzi erano in divieto di sosta come indicato dai cartelli che però sono sfuggiti a diversi automobilisti. Non sono mancate le polemiche, molti automobilisti sono intenzionati a presentare ricorso.

Dal comando della polizia locale intanto fanno sapere che il divieto di sosta è stato attivato da circa un mese, in concomitanza con i lavori di riqualificazione della piazza Manno. Le strisce orizzontali dovrebbero essere cancellate a breve.

