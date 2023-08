Raffica di multe alle auto dei residenti «I cartelli stradali sono contraddittori» 

Aria di rivolta a Castello dove da alcuni giorni, in piazza dell’Indipendenza, le auto di alcuni residenti in possesso di pass vengono multate. «I cartelli stradali sono tutt’altro che chiari e molti di noi hanno sempre lasciato l’auto in quei posti senza mai essere sanzionati», accusano.

«Si tratta di una vera e propria incongruenza dei cartelli. Siamo tutti dotati di pass residenti regolari. Avrebbero dovuto revocare la segnaletica illegittima, che crea solo grande confusione. Un cartello esclude l’altro. Non si può rimuovere la vettura se sono previsti i parcheggi residenti. Non si capisce neanche dove risulta la rimozione, a destra o a sinistra?» lamentano Roberto Cannata e Fabio Murtas che spiegano: «Mi viene contestato che ho parcheggiato in zona rimozione, ma questi sono parcheggi residenti, questa è un’ulteriore riduzione degli stalli. Ci siamo una vita qui e non è mai successo».

A una prima richiesta di spiegazioni il Comune ha suggerito una contestazione scritta, da inoltrare tramite email. Di fatto, dopo le varie segnalazioni, gli uffici competenti si sono attivati per verificare la presunta anomalia nella segnaletica stradale. Ora si attendono risposte.

Il problema, in effetti, sorge spontaneo: «Dove si può sostare realmente per non essere multati?» Secondo la Polizia Municipale non sussistono incongruenze, il comandante Davide Ullasci spiega: «Per noi non sorgono le problematiche sollevate dai residenti, anzi dovrebbero essere contenti che finalmente facciamo dei controlli specifici nell’area. Noi non riscontriamo alcuna anomalia».

