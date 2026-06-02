Raffica di interrogazioni: «Attendiamo risposte» 

Ben dieci interrogazioni sul tavolo, un attacco coordinato delle minoranze e una maggioranza che capitola senza i numeri in Aula. È il bilancio dell’ultimo Consiglio comunale di Assemini, sciolto anzitempo per la mancanza del numero legale nella coalizione di governo. L’epilogo ha congelato il dibattito politico, lasciando aperte le pesanti critiche strutturali dell’opposizione sulla gestione dei servizi, dai rifiuti alle politiche sociali, fino alla sanità e al patrimonio immobiliare: «Auspichiamo che le risposte giungano già al prossimo Consiglio e non, come in altre occasioni, dopo anni», commentano all'unisono.

Quattro attacchi di Stara

Il fulcro dello scontro mancato era una serie di problemi sentiti dalla cittadinanza, tradotti in atti ispettivi. Sabrina Stara la più attiva: sul decoro urbano, ha descritto una cittadina «sempre più impresentabile» a causa di «cestini spesso pieni con esalazioni maleodoranti persistenti» e auto abbandonate. Sul nuovo appalto della mensa scolastica, Stara ha ricordato che il servizio «riguarda la salute e il benessere dei bambini» e che il vecchio regolamento è slegato dalle «nuove sensibilità su qualità alimentare, sostenibilità e riduzione degli sprechi». C’è poi la proposta di una raccolta museale territoriale, per evitare che la memoria storica rimanga «confinata in raccolte private».

Gestione dei rifiuti

La consigliera Stara ha denunciato i disservizi dell’isola ecologica: «Dopo lunghe attese non si possono conferire i rifiuti perché il contenitore non è disponibile». Su rifiuti e viabilità si innestano i due atti firmati da Alessandro Casula e Francesco Lecis. Nel primo i consiglieri denunciano che l’ecocentro «genera gravi disagi alla circolazione» sulla Assemini-Decimomannu. Nel secondo, chiedono una struttura per le campagne: «la sola riduzione della Tari prevista per i residenti non appare sufficiente a compensare i disagi quotidiani».

Welfare, salute e catasto

Niside Muscas ha concentrato i suoi tre atti su welfare e salute. Ha chiesto conto della mancata candidatura di Assemini per una Casa della comunità. Ha poi chiesto di uniformare le liquidazioni della Legge 162, assieme alla massima urgenza per il bonus sociale Tari, ricordando che la compensazione in bolletta è «la modalità più semplice e immediata per sostenere le famiglie in difficoltà». Poi l’affondo di Ignazio Pireddu sugli storici errori catastali nei lotti di Sud Zafferano: «I proprietari, che al momento non risulterebbero neanche proprietari, stanno ancora aspettando», ha tuonato Pireddu, parlando di una «situazione di incertezza attinente al reale titolo» che si trascina da oltre 40 anni con il rischio di una «legittima richiesta di danni».

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