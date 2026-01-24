Raffica di ingiunzioni, è scontro 

La raffica di ingiunzioni, preavvisi di fermo e procedure di riscossione avviate in questi giorni dalla Secal nei confronti di centinaia di contribuenti, ha infiammato il confronto politico. L’Amministrazione comunale rivendica una linea di rigore accompagnata da attenzione alle fasce deboli, mentre le opposizioni di centrodestra parlano di pressione fiscale insostenibile e chiedono scelte politiche chiare sulla rottamazione quinquies.

Il sindaco Raimondo Cacciotto ci tiene a rassicurare. «L’Amministrazione sostiene le famiglie, i contribuenti e le fasce più deboli e non lascia indietro nessuno. Stiamo programmando la riscossione, mettendo i cittadini in difficoltà nelle migliori condizioni possibili per adempiere ai propri obblighi, ma abbiamo il dovere di rispettare chi paga regolarmente». Sulla stessa linea l’assessore alle Finanze Enrico Daga, che rivendica la piena operatività della partecipata Secal. «Stiamo finalmente esercitando le funzioni ordinarie di accertamento e riscossione coattiva. Chi prima accusava l’Amministrazione di voler affossare la Secal oggi si lamenta degli effetti del suo corretto funzionamento». Quanto alla rottamazione dei carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2023, Daga spiega che il Comune sta valutando l’adesione «in un quadro serio, sostenibile e regolato», per arrivare in tempi brevi agli atti necessari.

L’opposizione

Fratelli d’Italia con il capogruppo Alessandro Cocco punta il dito su «una sinistra che racconta che le tasse sono bellissime mentre aumenta la pressione fiscale», contestando l’invio di atti su annualità potenzialmente rottamabili. Il coordinatore cittadino Pino Cardi chiede «un fisco amico che accompagni e non minacci», denunciando il rischio di un’azione predatoria per ridurre la platea delle somme definibili. Anche Forza Italia sollecita «una parola chiara» dal sindaco. Per il gruppo consiliare, la rottamazione non è un premio agli evasori ma «una misura di buon senso per famiglie e piccole imprese in difficoltà». Ancora più netto l’attacco della Lega. Il consigliere Michele Pais parla addirittura di macelleria fiscale e accusa il Comune di accanimento verso pensionati e soggetti fragili. «Bloccare i conti correnti significa impedire di far fronte alle esigenze vitali. Il Comune ha il dovere politico e morale di fermare questa deriva e favorire rateizzazioni».

