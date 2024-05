Raffica di incidenti sotto il temporale, diversi feriti 

Raffica di interventi dei Vigili del Fuoco nel Sassarese e in Gallura per problemi e incidenti causati dal maltempo. Nella mattinata di ieri due episodi si sono verificati sulla Santa Teresa Castelsardo, la Provinciale 90. Un camion è finito contro una utilitaria e cinque persone hanno avuto bisogno di cure mediche, una persona è stata trasferita in elicottero a Sassari, non è in pericolo di vita. Sempre sulla Provinciale 90 una utilitaria è finita fuori strada e il conducente è rimasto ferito. I due incidenti si sono verificati mentre sulla zona era in corso un violento temporale. Nella tarda mattina un autoarticolato è uscito fuori strada sulla Olbia Tempio, all’altezza del bivio della Sp 38, non ci sono stati feriti gravi. Alle 15 altro incidente sulla 131, nel bivio di Cargeghe, un’auto si è ribaltata ed è finita in cunetta, la persona che era a bordo è stata trasferita nell’ospedale civile di Sassari. Altri due interventi dei Vigili del Fuoco sono avvenuti nel pomeriggio a Olbia e Sassari. Un escursionista è rimasto vittima di una brutta caduta nel castello di Pedres, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Nella strada di Monte Bianchino, a Sassari, un grosso albero si è schiantato su una utilitaria, nessuna conseguenza per le persone.

RIPRODUZIONE RISERVATA