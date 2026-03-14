Raffica di furti sulle auto, 29enne finisce in manette 

Venerdì sera è stato sorpreso dai carabinieri all’interno di un’auto, in via Dante, che era stata forzata e in possesso di un portafoglio rubato: il giovane aveva poi tentato di aggredire i militari, ed era stato denunciato. Durante la notte Amine Zanoune, 29 anni, algerino, è stato trovato nuovamente in una vettura parcheggiata in via Manno, impegnato nel prendere i pochi oggetti all’interno. I carabinieri della stazione di Stampace lo hanno perquisito: oltre a un coltello e a bottiglia rotta, all’interno di uno zaino c’erano soldi e documenti di una persona, il tutto portato via poco prima da un’altra auto.

Il pm di turno, visti gli episodi ravvicinati, ha disposto l’arresto del giovane. Ieri mattina, al termine del processo per direttissima, il giudice dopo la convalida ha concesso i termini a difesa: il 29enne è tornato in libertà con l’obbligo di firma.

Secondo le accuse Zanoune, senza fissa dimora, sarebbe responsabile di almeno tre furti – tentati o riusciti – all’interno di auto o furgoni parcheggiati nelle zone del centro città. Inoltre nel primo caso era stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, mentre nel secondo episodio deve rispondere anche dell’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il fatto che avesse con sé un coltello e una bottiglia rotta, fa pensare che si volesse far trovare pronto in caso di necessità. Il 29enne era finito in manette anche lo scorso novembre, sempre per un furto questa volta all’interno di un ristorante della Marina. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA