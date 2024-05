Raffica di furti, negozi nel mirino 

Notte o alba non fa differenza. Dopo i furti e le incursioni dei mesi scorsi, i ladri continuano a prendere di mira le attività commerciali del centro, gettando nello sconforto i titolari. E se in cassa ormai non viene lasciato quasi niente, bisogna fare comunque i conti con le spese per rimettere a posto porte, serrande e arredi danneggiati.Solo negli ultimi giorni quattro raid in un salone di parrucchiere, un bar, un negozio di ottica e una macelleria. Da qui la richiesta di maggiori controlli.

L’ultimo colpo

In viale Colombo è finita nel mirino l’Ottica Massidda dove alle 5 del mattino i ladri hanno sfondato la vetrina e hanno portato via la cassa senza per fortuna rubare occhiali e materiale vario. «Da tempo non lasciamo più niente e anche questa volta c’era soltanto il fondo cassa» racconta il personale del negozio, «ad accorgersi che c’era la porta rotta, è stato un passante intorno alle 6 del mattino che ha avvisato la polizia che a sua volta ha avvisato noi. Siamo corsi subito e non ci siamo potuti spostare fino a quando non hanno sostituito la porta». Dalle telecamere, le cui immagini sono state subito passate alle forze dell’ordine, «si vede una persona, alta e massiccia, vestita di nero e con un cappuccino sulla testa scardinare la porta».In viale Colombo è l’ennesima incursione che si somma a tutte le altre, comprese quelle ai ristoranti Taccas e Locanda Caddeo presi di mira quattro-cinque volte , al bar Bio e al Cafè lounge bar Sa Prazza.

La denuncia

Ed è di questi giorni anche l’incursione alla Macelleria Corona in via Vittorio Emanuele, anche qui con un magro bottino. I ladri sono entrati da una finestra sul retro e hanno portato via la cassa che era vuota. «Fino ad oggi non erano mai entrati» dice uno dei titolari Roberto Corona, «e non sapevamo nemmeno che altri commercianti avessero subito furti e incursioni. Il fatto è che se anche non sono riusciti a rubare niente, poi ci sono tutte le altre questioni che ti fanno perdere tempo come la denuncia e le spese per aggiustare la finestra. Ci vorrebbero più controlli a ogni ora, anche perché da noi non sono entrati a notte fonda ma subito dopo cena intorno alle 22,30».

La stessa banda?

E c’è chi, tra i commercianti, pensa che dietro tutti questi episodi ci siano le stesse persone. Dalle telecamere si vedrebbero quasi ogni notte gruppi di persone riunirsi che parrebbero gli stessi poi immortalati durante le incursioni.Sta di fatto che adesso la situazione sta diventando davvero preoccupante. Dall’inizio dell’anno la lista delle incursioni e dei furti è lunghissima. Oltre a Taccas, Locanda Caddeo, Sa Prazza, c’era anche un bar in via della Musica, la pizzeria 4 Ganasce sia quando il locale era in via Porcu, sia dopo il trasferimento in via Garibaldi. E ancora il ristorante Pokè sempre in via Vittorio Emanuele dove i ladri erano entrati addirittura cinque volte.

