Raffica di furti in casa, protestano i residenti: «Siamo preoccupati» 

Decine di furti in appartamento nelle ultime settimane al Quartiere del Sole. Nel rione cresce la paura per i colpi messi a segno da ladri specializzati: probabilmente, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, agiscono con precisione dopo aver effettuato dei sopralluoghi. Tra le strade dove sono stati messi a segno i furti ci sono via del Pozzetto, via delle Rondini e via del Sole. In alcuni casi i colpi sono saltati per la presenza di qualcuno nelle vicinanze delle palazzine prese di mira. E nel quartiere c’è chi propone di organizzare delle ronde notturne.

I bottini

Il numero dei furti in casa sarebbe superiore a dieci: incursioni avvenute nelle ultime settimane, denunciate alle forze dell’ordine (in particolare alla Polizia di Stato). E in qualche caso il bottino sarebbe stato particolarmente ingente, di diverse decine di migliaia di euro. Dalle segnalazioni fatte, e pubblicate anche sui social, ci sarebbero stati anche dei casi di tentativi di incursione in abitazione con all’interno i proprietari. L’ipotesi degli investigatori è che si tratti di una banda – al massimo due – composta da persone specializzate, in grado di aprire anche portoni blindati.

Altri raid

E dal Quartiere del Sole riferiscono anche di danneggiamenti alle auto sempre per tentativi di furto e altri atti vandalici. Recentemente inoltre una persona si è introdotta nel cortile di un condominio portando via l’attrezzatura da giardinaggio. Episodi che stanno facendo aumentare la preoccupazione tra i residenti. E sui social c’è chi sta proponendo anche di organizzare delle ronde notturne per contrastare i ladri. (m. v.)

