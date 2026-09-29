SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
30 settembre 2026 alle 00:12

Raffica di furti, è allarme tra i negozi 

Dieci colpi in sette giorni, vetrine spaccate e migliaia di euro di danni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una decina di colpi in sette giorni, gli ultimi cinque concentrati tra via San Martino, via Istria e via San Lussorio. Tutti nel centro di Selargius dove cresce l’allarme per la scia di furti che stanno mettendo in ginocchio i commercianti. La modalità è sempre la stessa: serranda forzata, vetrata spaccata, incursione notturna alla ricerca di soldi.

Le vittime

A finire nel mirino, tra gli altri, una rivendita di apparecchi acustici, un negozio di occhiali, un salone di tatuaggi, una pizzeria d'asporto e una palestra. Bottino quasi sempre irrisorio perché l'allarme ormai circola da settimane, e quasi nessuno lascia più soldi in cassa la notte. «Così non si può andare avanti, siamo terrorizzati», è lo sfogo comune tra i negozianti. «La sera quando chiudiamo abbiamo paura, non sappiamo cosa troveremo la mattina dopo».

Tra le ultime vittime c’è Michela Usai, che ha denunciato anche sui social i danni subiti dal furto messo a segno nella notte fra sabato e domenica scorsi nel suo centro tatuaggi alla fine di via San Martino: «È la prima volta che mi capita, prima lavoravo a Cagliari e non mi era mai successo. Siamo preoccupatissimi. Hanno portato via un tablet e due caricabatterie, però hanno sfasciato la vetrata», racconta. Una sorpresa poco piacevole che è coincisa col suo compleanno. «Come regalo ho ricevuto tremila euro di danni da pagare», dice.

Clima di terrore

Raffica di furti che non risparmia nessuno. A raccontare il clima è anche Giancarlo Ambu, proprietario della rivendita di bombole all’inizio di via San Martino. Stavolta non è stato colpito, ma in passato sì. «È successo così tante volte che ora abbiamo paura possa accadere più o meno a tutti», dice. «Ogni mattina arrivo in negozio col terrore che sia toccato di nuovo anche a noi».

I ladri hanno “fatto visita“ a una pescheria, sempre in via San Martino, e anche all'ottico di via San Lussorio: vetrina spaccata, poi i ladri hanno portato via alcuni occhiali da sole e i soldi trovati nella cassa. Dietro i colpi, secondo i commercianti, ci sarebbe qualche disperato - c’è chi parla di una coppia - alla ricerca di soldi facili, e disposto a tutto per pochi euro. «Di giorno passeggiano, studiano le attività della zona, poi la notte agiscono», raccontando i commercianti di via San Martino. «Forse uno dei due è ai domiciliari, ma temiamo possano continuare ad agire la sera tardi dopo che chiudiamo».

Il caso più eclatante resta quello di Mattia Olianas, manager della palestra all’angolo con via Crimea: tre furti in cinque mesi. «Dopo quello che è successo lo scorso fine settimana ho l'istinto di alzarmi e fare un giro per monitorare la situazione». Dalla palestra hanno portato via solo una confezione di cialde per il caffè, ma le vetrate del centro fitness vanno riparate: «Il danno è più grande del bottino», aggiunge: «è una follia: non si può lavorare così, abbiamo aperto pochi mesi fa e viviamo con la paura che ogni notte possa succedere qualcosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 