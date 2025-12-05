«Raffica di delibere, la Giunta estromette il Consiglio» 

L’ultimo mese è stato laborioso per la Giunta comunale di Assemini: da inizio novembre fino all’ultima riunione del 2 dicembre le delibere discusse sono state 37. Tutto bene se non fosse che, una volta visionate dai consiglieri di opposizione, qualche decisione non sia andata giù ad alcuni di loro: «Mi ha colpito - ha commentato Niside Muscas - la grande quantità di delibere e di soldi stanziati in così poco tempo. Alcune sono ricche, altre povere. Il tempo che intercorre tra le decisioni e gli eventi che annunciano? Troppo breve. Mi pare di scorgere una disparità di attenzione e una “non programmazione” visto anche il mancato passaggio in Commissione».

Grandi “eventi”

In testa alle critiche c’è l’organizzazione della terza edizione di “Aspettando Capodanno”. Per il progetto sono stati stanziati finora 296 mila euro. Ieri si è riunita la commissione Attività produttive: «Abbiamo fatto proposte concrete per coinvolgere le attività ricettive e dare priorità di posti a chi acquista ad Assemini. Una spesa così importante non può non avere ricadute dirette. E dobbiamo trovare il modo di dare spazio mediatico alla vicenda Bekaert», ha spiegato Corrias.

«I grandi eventi - ha replicato il sindaco Mario Puddu - sono in capo a me. Devo prestare attenzione affinché non vengano diffuse notizie che potrebbero compromettere l’evento stesso. Nonostante avessimo già le idee chiare sugli aspetti organizzativi, tra i quali rendere partecipi le attività locali, abbiamo comunque coinvolto Consiglio e Commissione».

Bilanci e dipendenti

A fare discutere sono anche le variazioni 6 e 7 al bilancio di previsione 2025/2027 e il primo prelievo dal fondo rischi: «In Giunta - hanno detto Muscas e Corrias - dovrebbero passare solo variazioni “d’urgenza”. Il resto è compito del Consiglio che, così, viene svuotato del suo ruolo». Un’ulteriore decisione critica riguarda l’approvazione del regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali cosiddette speciali o in deroga: «La delibera - ha concluso Muscas - prevede una durata fino al 31 dicembre. Le progressioni sono importantissime per dare un riconoscimento al personale di un Ente da cui scappano tutti. Tuttavia le organizzazioni sindacali hanno 30 giorni di tempo per chiedere eventuali incontri. Così non ci sono i tempi».

«Spesso capita di lavorare in emergenza - ha risposto Puddu - particolarmente in questo periodo con gli uffici impegnati con concorsi e selezioni. È stato una fase di intenso lavoro sotto tutti gli aspetti».

L’Auditorium

Fanno infine storcere il naso l’istituzione del nuovo sportello polifunzionale del Comune di Assemini previa riorganizzazione e riallestimento dei locali delle ex scuole “Pintus” e la scelta delle tariffe di utilizzo dell’auditorium comunale stabilite in un importo minimo di 360 euro fino a una durata di tre ore oltre alla tariffa oraria pari a 120 euro per ciascuna ora eccedente le prime tre: «Sono tariffe provvisorie - ha spiegato Puddu - in attesa di approvare un regolamento. La cifra è destinata a salire».

