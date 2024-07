Raffica di controlli nelle vie della movida: blitz nei locali notturni  

Controlli nei locali notturni, giovani identificati, contrasto allo spaccio e al consumo di alcolici da parte dei minorenni: questi gli obiettivi del servizio contro la malamovida scattato nella notte tra venerdì e ieri e che ha visto impegnate, nel centro città, decine e decine di pattuglie della Polizia di Stato, della Municipale, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative mentre altre situazioni dovranno essere valutate meglio dalle forze dell’ordine. Il servizio verrà riproposto anche i prossimi fine settimana.

La presenza di molti agenti, carabinieri e finanzieri non è sfuggita ai tanti giovani e frequentatori delle zone della movida. Il servizio è stato proposto dal questore Rosanna Lavezzaro, durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e sposato dal prefetto e dagli altri componenti. Così venerdì notte sono entrati in azione numerosi mezzi delle forze dell’ordine. In particolare ci sono stati gli accertamenti sui locali notturni: sono emerse delle irregolarità in campo amministrativo. Ma verranno svolti ulteriori approfondimenti anche su altre situazioni.

E in particolare la Polizia di Stato ha schierato numerose specialità: oltre al Reparto Mobile e a quello Prevenzione crimine di Abbasanta, c’è stato l’intervento degli agenti della Squadra Mobile, delle volanti, della Scientifica e dell’Amministrativa. Un servizio imponente arrivato anche in risposta alle richieste degli abitanti e che verrà ripetuto sicuramente nelle prossime settimane. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA