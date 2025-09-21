Raffica di controlli nella “zona rossa” 

Identificate 37 persone e una arresta per violenza e resistenza. Questo il bilancio dell’attività dei carabinieri nella “zona rossa” di piazza del Carmine, istituita negli ultimi giorni con ordinanza prefettizia a seguito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Oltre all’attività di controllo e identificazione, nella serata di sabato è stato anche disposto l’allontanamento dall’area a tre soggetti già noti alle Forze di Polizia per condotte moleste e potenzialmente pericolose. Oggi comparirà davanti al giudice per la convalida anche un venticinquenne originario della Guinea, senza fissa dimora e disoccupato, arrestato per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe infatti aggredito con spinte e calci i militari intervenuti su richiesta di alcuni cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA