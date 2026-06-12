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Saranno famosi.
13 giugno 2026 alle 00:22

«Raffi spacca!», sentenziò il Komandante Chi è la grintosa ventottenne sotto i riflettori 

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Nonostante apra i concerti di Vasco Rossi da 4 anni, a Raffi l’accostamento con il Komandante fa sempre un certo effetto. «È vero, di una grandissima onestà intellettuale: ancora oggi, quando lo incontro, ho soggezione», dice la cantante pesarese, classe 1998, a Olbia con gli XXenergy per iniziare a scaldare il pubblico in occasione dei due live sardi del rocker di Zocca.

«Prima di conoscerlo, le sue canzoni mi hanno aiutato a superare momenti difficili. Pensare di precederlo sul palco e che lui continui a volerci, tanto da averci reso la band emergente più longeva in tal senso, è allucinante. Così come che dopo la mia prima esibizione abbia commentato: “Raffi spacca!”», aggiunge la musicista marchigiana, all’anagrafe Raffaella Pierattoni, che alla Olbia Arena è con Tommy Baldini (alla chitarra), Luca Giavon (batteria), Alessandro Polidori (tastiere), Nicola Fratini (basso) e Giorgio Martini (chitarra).

«In scaletta ci sono “Fashion rock”, la cover di “Psycho Killer”, “Vivo senza te”, “L’amante e la diva” e l’ultimo singolo “Bang Bang Bang”, uscito l’8 maggio, che dà il nome al nostro tour: è stato scritto da Roberto Casini, storico collaboratore di Vasco Rossi. L’ho incontrato in maniera casuale a Fano, grazie a lui è iniziato il mio percorso artistico e la possibilità di aprire i concerti di Vasco», prosegue Raffi. «Nel 2022 siamo entrati in punta di piedi nel suo fantastico mondo». Che li porterà anche a La Maddalena il 14 giugno ( i.g. ).

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