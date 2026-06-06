Raffaella Carrà e chi era davvero quel figlio adottato 

Il 5 luglio saranno 5 anni senza Raffaella Carrà. Per l’occasione in Spagna, per Morellini, uscirà “Raffaella Carrà. La chica perfecta”, la versione in spagnolo del libro scritto da Adriana Pannitteri e pubblicato in Italia nel 2023 dallo stesso editore. «Una grande notizia: Raffaella in Spagna era amata anche più che in Italia, e mancava un libro su di lei», commenta la giornalista Rai, attesa oggi alle 18 al T Hotel di Cagliari con l’opera originale “Raffaella Carrà. La ragazza perfetta”.

«Sono molto felice di tornare in Sardegna, dove mi aspettano molti amici e dove spero di rilassarmi un po’», svela la curatrice e conduttrice della rubrica “Tg2 Storie”. «Con le presentazioni pensavo di aver già dato, ma l’anniversario della scomparsa unita alla novità della traduzione in spagnolo del mio libro e alla notizia dell’eredità andata a quello che si è scoperto essere il figlio adottivo ha riacceso i riflettori dell’intrattenimento sulla Carrà», aggiunge Pannitteri, tra le firme più autorevoli del giornalismo italiano, che al T Hotel, nell’evento targato Isolarte e Spazio Aperto, sarà intervistata dalla conduttrice di Radio Rai Pamela D’Amico (che chiuderà la serata con un omaggio musicale).

Partiamo dalla storia del figlio adottivo, Gian Luca Pelloni Bulzoni, riportata per la prima volta proprio nel suo libro. Com’è andata?

«Avevo avuto la notizia, l’ho chiamato e lui non ha voluto commentare. L’ho messa in poche righe nel libro, e quando è venuta fuori questa cosa del presunto scoop del Corriere della Sera mi sono chiesta: “Lo dico che l’avevo scritto tre anni fa?”. La verità è che la mia è un’inchiesta giornalistica, non un libro scandalistico: non vedevo il motivo di andare a rimestare storie personali di una donna molto riservata. Nessuno ti dirà che quello era il suo compagno dopo gli unici ufficiali, Gianni Boncompagni e Sergio Japino, ma di certo è stato quello che le è stato accanto fino alla fine. Ora stanno venendo fuori delle voci sui figli del fratello, che avrebbero da ridire, ma non riapro il capitolo».

Se avesse potuto averla ospite negli studi Rai: prima domanda?

«Nel libro racconto che Raffaella si è sempre “fatta un mazzo” strepitoso. Era una perfezionista, una professionista completa e moderna, che, e ci tengo a sottolinearlo, non ha mai accettato compromessi, una grande lavoratrice: magari rimpiangeva qualcosa. Una volta a Enzo Biagi dichiarò di sentirsi imperfetta sulla maternità, perché aveva sempre la valigia in mano e quando aveva pensato di potersi fermare era tardi, per cui le avrei chiesto: “Tornando indietro, rifaresti tutto?”. Anche se so che avrebbe risposto “sì”!».

Un aspetto che il grande pubblico ignorava?

«Aveva la mania del gioco delle carte. Mi ha colpito che anche dopo uno spettacolo finito tardi costringesse i collaboratori a giocare a Burraco fino alle 4 di mattina, e mi ha fatto sorridere che volesse sempre vincere, sennò, come si dice a Roma, “rosicava”. Un tratto anche tenero, dietro al quale si nascondeva forse un po’ di solitudine».

Esiste un’erede di Raffaella Carrà?

«Vincenzo Mollica ha scritto che non c’è, perché secondo lui Raffaella è unica e irripetibile, e io sono d’accordo. A breve faranno i provini per il musical sulla sua vita, e non credo che faranno l’errore di prendere un volto conosciuto per interpretare un personaggio davvero unico, che appartiene a una tv che non c’è più».

Extra Carrà: un argomento che la sta appassionando?

«Mi sono sempre occupata di malattie mentali e femminicidi. A “Tg2 Storie” ho detto che non mi sarei occupata di Garlasco perché voglio fare altro, e personalmente mi appassiona di più la vicenda di Erba. Ci sono colleghi convinti dell’innocenza di Olindo e Rosa, io non dico che non lo siano, però mi colpisce l’atteggiamento primitivo di Olindo e Rosa, dietro il quale si potrebbe nascondere altro. Chissà: potrei anche rimettermi a studiare il caso per la nuova stagione di “Tg2 Storie”».

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