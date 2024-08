Raffaeli è terza:  «Me la son goduta» 

PARIGI. La tensione, la paura di veder sfumare un piccolo grande sogno. Sofia Raffaeli è scesa dalla pedana in lacrime dopo l'ultimo esercizio nella finale individuale all around della ritmica ai Giochi di Parigi. Ha aspettato con le mani sul volto il voto della giuria e poi è esplosa di gioia, virando il suo pianto sulla gioia, quando ha visto che aveva conquistato il bronzo. L'azzurra ha chiuso al terzo posto le quattro rotazioni degli attrezzi leggeri, dietro alla tedesca Darja Varfolomeev, oro, e alla bulgara Borjana Kaleyn. «Ho dato tutta me stessa, anche con gli errori: dopo la qualifica avevo pensato che potevo vincere, ma ho sbagliato e sono arrivata terza. Gli errori vanno accettati e mi danno la forza di andare avanti e affrontare i prossimi 4 anni», dice la marchigiana, scacciando ogni rimpianto. «Me la sono goduta, è stato tutto bellissimo, il tifo, il palazzetto con i miei colori, wow! Ero dispiaciuta per l'errore alla palla, ma sono rimasta concentrata».

Ottava l’altra azzurra Milena Baldassarri: «Sono contentissima di questo finale. Quattro esercizi senza errori e poi finire con il sorriso per il lavoro fatto: sono super contenta per come è andata. Arrivare fin qui è frutto di tanti sacrifici. Ci alleniamo tutti i giorni per otto ore. Tutti gli esercizi sono studiati fino all'ultimo particolare. Sono contentissima di aver condiviso con Sofia questa grande emozione».

Bene anche le Farfalle che sono entrate in finale del concorso generale col secondo punteggio dietro la Bulgaria e davanti all'Ucraina. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno anche ottenuto il miglior punteggio ai cinque cerchi. «Mi va bene così», ha commentato la dt Emanuela Maccarani.

RIPRODUZIONE RISERVATA