«Raffaele non doveva morire in quel modo» 

Aveva le competenze per operare nella stiva della nave Estraden? La squadra incaricata del derizzaggio del semirimorchio era al completo? Perché una persona così esperta di trovava in quella posizione? Di certo c’è che Raffaele Massa non doveva morire schiacciato tra due semirimorchi che dovevano sbarcare. Non quel maledetto venerdì mattina e non sul posto di lavoro, sul molo del Porto canale. Il sostituto procuratore Daniele Caria sta analizzando le relazioni di Polizia, Capitaneria di Porto e Spresal per cercare di chiarire le cause dell’incidente in cui è rimasto coinvolto il portuale di Quartu.

Bocche cucite da parte della Grendi, la società dalla quale dipendeva Raffaele Massa, ma non dai sindacati che immediatamente dopo il tragico incidente hanno dichiarato uno sciopero di 72 ore, annunciando per domani mattina una manifestazione sotto la sede dell’Autorità portuale, in via Roma, per chieder più sicurezza affinché queste morti annunciate non si ripetano più.

I mille quesiti

Marco Manca è il rappresentante sindacale della Cgil. «Sono molti gli aspetti sui quali occorrerà far luce. Perché quel semirimorchio, mentre stava per essere agganciato dal trattore, si è mosso indietro? Evidentemente non era frenato e non aveva i tacchi tra le ruote». Il sindacalista mette l’accento sulle disposizioni di sicurezza. «Perché Raffaele Massa era solo nella stiva mentre per queste operazioni è prevista la presenza di almeno tre lavoratori, tra i quali un segnalatore che dà il via libera alle operazioni di aggancio?». Per Manca si tratta di una tragedia annunciata. «Ho presentato diverse denunce all’Autorità portuale e allo Spresal per segnalare i pericoli, ma nessuno le ha prese in considerazione. «Il lavoro non è soltanto performance e produzione, così non si può più andare avanti, non vogliamo più piangere sulle vite spezzate di colleghi morti mentre lavorano». Il sindacalista racconta quanto l’operaio quartese fosse ligio alle regole e alla prudenza. «Raffaele Massa, portuale di lunga esperienza, era un nostro iscritto. Alcuni anni fa era stato licenziato perché aveva denunciato gravi carenze sulla sicurezza nella società in cui lavorava. Gli avevamo proposto di impugnare il provvedimento, ma lui aveva rifiutato la nostra disponibilità perché nel frattempo era stato assunto in un’altra impresa di trasporti marittimi».

Grande esperienza

Anche Giomaria Cuccu, della Uil, mette in evidenza la grande professionalità di Raffaele Massa. «Era stato assunto dalla Grendi a dicembre 2022. Vogliamo capire se era abilitato a eseguire movimentazioni a bordo delle navi. Di solito le operazioni di rizzaggio (ancoraggio con catene dei semirimorchi al pavimento della stiva) e derizzaggio sono eseguite dai marittimi di bordo, perché in questo caso no? È fondamentale vigilare sulle competenze, questo chiederemo domani durante l’incontro con l’Authority Massimo Deiana».

Le indagini

Il sostituto procuratore Caria ha affidato le indagini agli uomini della Squadra volante e della Scientifica dai quali aspetta una relazione. Sul versante della Capitaneria di Porto, al momento, non risultano irregolarità sulle norme imposte dal Codice della navigazione.

