Rafah, fuoco sulla folla in attesa delle provviste 

Gaza. Le segnalazioni di una nuova strage di civili in cerca di cibo a Gaza piombano all’attenzione internazionale nel caos dell’enclave palestinese, sommersa dai bombardamenti. Almeno trentuno persone, secondo la protezione civile locale gestita da Hamas, sarebbero rimaste uccise dal fuoco israeliano nei pressi di un sito di distribuzione di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti, la Gaza Humanitarian Foundation. Lo stesso organismo ha bollato le notizie di vittime come «non vere», così come l'Idf, che ha parlato di «colpi d'avvertimento», ma i racconti dei testimoni ai media internazionali e i rapporti dagli ospedali hanno restituito un quadro drammatico dopo l'ennesima giornata di guerra nella Striscia.

L’ennesima strage

Migliaia di persone si erano dirette verso il centro di distribuzione, nei pressi di Rafah, ore prima dell'alba. Mentre si avvicinavano al luogo dell'incidente, le forze israeliane hanno ordinato loro di disperdersi e di tornare più tardi, hanno riferito alcuni dei presenti. E mentre la folla arrivava a una rotonda a circa un chilometro di distanza alle 3 del mattino, le forze armate avrebbero aperto il fuoco. Le autorità sanitarie locali hanno poi dichiarato che almeno 31 corpi sono arrivati all'ospedale Nasser. Il bilancio dei feriti sarebbe di oltre 170. Anche i medici hanno parlato di decine di corpi, anche se non è chiaro se fossero tutte persone uccise nell'area degli aiuti.

L'Idf ha dato una versione diversa dei fatti di Rafah: «Durante la notte a circa un chilometro dall’area di distribuzione le truppe hanno lavorato per impedire a diversi sospettati di avvicinarsi spararando colpi di avvertimento in aria, non contro i civili». Denunciando quindi la diffusione di «notizie false». Lo stesso ha detto la Gaza Humanitarian Foundation. L'organismo responsabile del nuovo meccanismo di distribuzione degli aiuti, sostenuto da Stati Uniti e Israele, ha diffuso un video per dimostrare che fosse tutto tranquillo.

Dall’Italia

Il presidente Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni del 79° anniversario della Festa della Repubblica al Quirinale, ha chiesto «l'immediata apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per gli aiuti alla popolazione stremata dalla fame». Ha sottolineato «il diritto a un focolare entro confini certi della popolazione di Gaza» e definito «grave l'erosione dei territori attribuiti all'Autorità nazionale palestinese» e «inaccettabile» il rifiuto «di applicare le norme del diritto umanitario ai cittadini» della Striscia. «Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano».

RIPRODUZIONE RISERVATA